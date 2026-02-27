English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Crude Oil: ఎడారి రాష్ట్రంలో భారీగా బయటపడ్డ ముడి చమురు.. నిండిపోతున్న ట్యాంకర్లు.. రైతుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..!!

Crude Oil: ఎడారి రాష్ట్రంలో భారీగా బయటపడ్డ ముడి చమురు.. నిండిపోతున్న ట్యాంకర్లు.. రైతుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..!!

Barmer Oil Leak: రాజస్థాన్‌లోని బర్మార్ జిల్లాలో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. కవాస్ ప్రాంతంలోని కౌఖేడా గ్రామంలో ఓ రైతు పొలంలో అకస్మాత్తుగా ముడి చమురు ఉబికి రావడం స్థానికులను కలవరపరిచింది. ఫిబ్రవరి 23 మధ్యాహ్నం సమయంలో రైతు హర్జిరామ్ ఖోత్ తన వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉండగా భూమి లోతుల్లో నుంచి నల్లని ద్రవం ఫౌంటెన్‌లా ఎగసిపడింది. కొద్ది సేపటికే ఆ పరిసర ప్రాంతమంతా చమురు వాసనతో నిండిపోయింది. ఈ పొలం సమీపంలో ఐశ్వర్య ఆయిల్ ఫీల్డ్ వెల్‌ప్యాడ్ నంబర్ 8 ఉండటంతో పైప్‌లైన్ లీకేజీ జరిగి ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
 
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే Cairn Vedanta సాంకేతిక నిపుణులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని నియంత్రణ చర్యలు ప్రారంభించారు. చమురు వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండేందుకు సుమారు 100 మీటర్ల పొడవున కందకం తవ్వారు. వాక్యూమ్ పంపుల సహాయంతో ఇప్పటివరకు 50కుపైగా ట్యాంకర్లలో చమురును తొలగించారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా సమీప పైప్‌లైన్‌ల సరఫరాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అయినప్పటికీ మూడు రోజులు గడిచినా లీక్‌కు ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా వెలుగులోకి రాలేదు.

ఈ ఘటన రైతు హర్జిరామ్‌కు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దాదాపు ఒక ఎకరం భూమి పూర్తిగా పాడైంది. చమురు నేలలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోవడంతో భవిష్యత్తులో అక్కడ పంటలు పండించడం కష్టసాధ్యమని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జరిగిన పేలుడు ఘటనలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న రైతుకు ఈ లీక్ మరింత భారమైంది. బాధితులు తగిన పరిహారం ఇవ్వాలని కంపెనీ, పరిపాలనను కోరుతున్నారు.  

ముడి చమురు అనేది భూమి లోతుల్లో లక్షల సంవత్సరాలుగా పాతిపడిన మొక్కలు, జంతువుల అవశేషాలపై ఒత్తిడి, వేడి ప్రభావంతో ఏర్పడిన సహజ హైడ్రోకార్బన్ మిశ్రమం. దీనిని  నల్ల బంగారం” అని కూడా పిలుస్తారు. నేల నుంచి తీయగానే ఇది గాఢ నలుపు లేదా ఆకుపచ్చ వర్ణంలో, జిగటగా ఉంటుంది. నేరుగా ఉపయోగించలేము. 

శుద్ధి కర్మాగారాల్లో వివిధ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద శుద్ధి చేసి పెట్రోల్, డీజిల్, కిరోసిన్, ఎల్‌పీజీ, విమాన ఇంధనం, తారు, ప్లాస్టిక్ వంటి అనేక ఉత్పత్తులుగా మార్చుతారు. ప్రస్తుతం కౌఖేడా ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుండగా, పరిస్థితిని పూర్తిగా అదుపులోకి తేవడానికి ఇంజనీర్లు శ్రమిస్తున్నారు.

