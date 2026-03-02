Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!

Crude Oil Crisis: చమురు ముప్పు ముంచుకొస్తుంది. ఇరాన్ పై అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడితో ఊహించిన విధంగానే ఇరాన్ హార్ముజ్ జలసంధిని మూసింది. దీంతో మన దేశం రోజూ దిగుమతి చేసుకునే 50లక్షల బ్యారళ్ల చమురు సరఫరాలో సగానికి సగం బ్రేక్ పడింది. అటు సౌదీ అరేబియా, కువైట్, ఇరాన్, ఇరాక్, యూఏఈ, ఖతార్ దేశాలకు మన ఎగుమతులు కూడా బ్రేక్ పడనున్నాయి.
మధ్యప్రాచ్యంలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు ముదురుతున్నాయి. ఇరాన్పై అమెరికా–ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు కొత్త భౌగోళిక రాజకీయ సంక్షోభానికి నాంది పలికాయి. దీనికి ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని కీలక ప్రదేశాలపై క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులు చేపట్టినట్లు అంతర్జాతీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ పరిణామాల ప్రభావం తక్షణమే ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో కనిపించింది.
ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన కొద్దీ ముడి చమురు ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ బెంచ్మార్క్ అయిన బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్కు 80 డాలర్ల మైలురాయిని దాటింది. గత కొన్ని నెలలుగా స్థిరంగా ఉన్న ధరలు ఒక్కసారిగా వేగం పుంజుకోవడం మార్కెట్లలో ఆందోళనకు దారితీసింది. ఇదే సమయంలో West Texas Intermediate (WTI) కూడా 70 డాలర్ల మార్కును అధిగమించింది.
ఇరాన్ ప్రపంచ చమురు ఉత్పత్తిలో సుమారు 3 శాతం వాటా కలిగి ఉంది. రోజుకు సుమారు 3.3 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో, OPEC+ కూటమిలో నాల్గవ అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారుగా కొనసాగుతోంది. ఇరాన్ ఉత్పత్తిలో అంతరాయం కలిగే ప్రమాదం ఉన్నట్లు మార్కెట్లు భావించడంతోనే ధరలు పైకి కదులుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ దృష్టి Strait of Hormuz పై కేంద్రీకృతమైంది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో సుమారు 20 శాతం ఈ జలసంధి ద్వారానే సాగుతుంది. అంతేకాదు, ప్రపంచ LNG రవాణాలో కూడా దీనికి కీలక పాత్ర ఉంది. ఈ మార్గం మూసివేయడంతో మార్కెట్లలో మరింత భయాందోళన కలిగించాయి. అయితే ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి జలసంధిని మూసివేయాలనే ఉద్దేశ్యం లేదని స్పష్టం చేశారు.
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, హార్ముజ్ జలసంధిలో దీర్ఘకాల అంతరాయం ఏర్పడితే చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల దిశగా వెళ్లే అవకాశముంది. అయితే పరిస్థితులు త్వరగా చల్లబడితే ప్రస్తుత పెరుగుదల స్థిరంగా ఉండకపోవచ్చని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉద్రిక్తతల మధ్య OPEC+ సభ్య దేశాలు ఉత్పత్తి పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి రోజుకు అదనంగా లక్షల బ్యారెళ్ల చమురును సరఫరా చేయాలని అంగీకరించాయి. మార్కెట్లలో సరఫరా భయం తగ్గించేందుకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
ఇరాన్–ఇజ్రాయెల్ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో అస్థిరతను పెంచాయి. పరిస్థితులు ఎలా మారుతాయన్నదే ఇప్పుడు చమురు ధరల భవిష్యత్తును నిర్ణయించనుంది. ఇక పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రికత్తలతో బంగారం, వెండి ధరలు ఈ వారం 3 నుంచి 6 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.