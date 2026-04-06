Crude Oil Price Hike: ట్రంప్ బెదిరింపులు.. మండుతున్న ముడి చమురు.. బ్యారెల్150 డాలర్లు దాటుతుందా?

Crude Oil Price Hike: బంగారం బాటలోనే ముడి చమురు ధరలు కూడా భగ్గుమంటున్నాయి. ఏప్రిల్ 6న అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు 110 డాలర్ల మార్కును దాటింది. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం, హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతల కారణంగా సరఫరా నిలిచిపోవడమే దీనికి కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ధర 150డాలర్లకు చేరవచ్చని అంచనా వేస్తుండటం సామాన్యులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు ధరలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. నేడు సోమవారం ఏప్రిల్ 6 అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 1.6 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 110డాలర్ల మార్కును దాటింది. అదేవిధంగా, డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్ కూడా $112 సమీపంలో ట్రేడవుతూ ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతోంది.
ముడి చమురు ఉత్పత్తికి కేంద్రమైన మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోవడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు ప్రపంచ చమురు సరఫరా గొలుసును ఛిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి. 2020 తర్వాత చమురు ధరల్లో ఇంతటి భారీ వృద్ధి నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి.
ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా, కువైట్, యూఏఈ వంటి దేశాల నుండి చమురు రావాలంటే ఇదే ప్రధాన మార్గం. ఇక్కడ నౌకా రవాణా నిలిచిపోవడంతో సరఫరాపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది.
పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తూ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హోర్ముజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవకపోతే ఇరాన్ కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై అమెరికా దాడులు చేస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ ప్రకటనతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి.
రాబోయే మే నెలలో పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధం మరింత తీవ్రతరం కావచ్చని పలు నివేదికలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు $150 గరిష్ట స్థాయిని తాకినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. అయితే ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలో ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టవచ్చని నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మధ్యప్రాచ్యంలో సరఫరా నిలిచిపోవడంతో, చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు ఇప్పుడు అమెరికా, యూకేలోని ఉత్తర సముద్ర ప్రాంతాల నుండి క్రూడ్ ఆయిల్ కొనుగోలుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఒపెక్+ (OPEC+) దేశాలు ఉత్పత్తి పెంచుతామని చెబుతున్నా, యుద్ధం కారణంగా అది సాధ్యం కాకపోవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే ఆ ప్రభావం నేరుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై పడుతుంది. రవాణా ఖర్చులు పెరిగి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి సామాన్యుడి ఆర్థిక పరిస్థితి అస్తవ్యస్తమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.