Crude Oil Price Today: ట్రంప్ బెదిరింపుతో కుప్పకూలిన ప్రపంచ మార్కెట్లు..105 డాలర్లు దాటిన ముడిచమురు ధర..!!

Crude Oil Price Today: గత కొన్ని రోజులుగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు 100 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోవడంతో సామాన్యులకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుందని అంతా భావించారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు సఫలమై శాంతి నెలకొంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు ఆశించాయి. కానీ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన తాజా ప్రసంగం ఆ అంచనాలన్నింటినీ తలకిందులు చేసింది.
రాబోయే రెండు మూడు వారాల్లో ఇరాన్పై అమెరికా అత్యంత భీకరమైన దాడి చేయబోతోందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. అంతేకాదు.. ఆ దాడులతో ఇరాన్ను తిరిగి రాతియుగానికి పంపిస్తామంటూ ఆయన చేసిన ఘాటు వ్యాఖ్యలు ప్రపంచ దేశాలను ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి. ఈ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు బ్యారెల్కు ఒక్కసారిగా 105 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.
ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి ఇప్పుడు యుద్ధ భూమిగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ మార్గం గుండానే ప్రపంచంలోని మెజారిటీ దేశాలకు చమురు సరఫరా జరుగుతుంది. తాజా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోతే, చమురు ధరలు ఊహించని స్థాయికి చేరుకుంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఖతార్ సమీపంలో ఒక చమురు ట్యాంకర్పై జరిగిన క్షిపణి దాడి భద్రతా పరమైన ఆందోళనలను మరింత పెంచింది.
చమురు సరఫరాలో చిన్నపాటి అంతరాయం కలిగినా, అది నేరుగా ఐరోపా మరియు ఆసియా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ హెచ్చరించింది. ఏప్రిల్ నెల ప్రారంభంలోనే ఈ ధరల సెగ సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెట్టేలా కనిపిస్తోంది.
పెరగనున్న రవాణా ఖర్చులు: చమురు ధరలు పెరిగితే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయి. చమురు సెగతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, సామాన్యుడి బతుకు భారమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ అంతా అనిశ్చితిలో ఉంది. ట్రంప్ కఠిన వైఖరి చూస్తుంటే యుద్ధం తప్పదనే సంకేతాలు అందుతున్నాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో పరిస్థితి పూర్తిగా సద్దుమణిగే వరకు ముడి చమురు ధరల్లో ఈ అస్థిరత కొనసాగుతూనే ఉంటుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.