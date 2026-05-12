/AC Sale 2026: AC కొనాలనుకునే వారికి పండగే.. క్రూజ్ 3 స్టార్ ఏసీపై 41 శాతం అదిరిపోయే డిస్కౌంట్!

Cruise 1 Ton 3 Star Split AC Big Offers: అమెజాన్లో క్రూజ్ (Cruise) 1 టన్ 3 స్టార్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి.. అదనంగా ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో పాటు బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నిటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు..
క్రూజ్ (Cruise) 1 టన్ 3 స్టార్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ (CWCVBM-VQ1D123) అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది ఈ కామర్స్ కంపెనీలో అద్భుతమైన రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. చాలామంది ఎక్కువగా దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే మీరు కూడా ఇదే తక్కువ ధరలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో ఈ AC పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.43,900 కాగా.. దీని ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 41 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.25, 990కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక దీనిపై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని HDFC బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2,250 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అలాగే ఈ క్రూజ్ (Cruise) ACపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి అత్యంత చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఏదైనా పాత ఏసీ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.3,500 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది..
క్రూజ్ (Cruise) 1 టన్ 3 స్టార్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 4-in-1 కన్వర్టిబుల్ ఇన్వర్టర్ (4-in-1 Convertible) ఫీచర్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల మీ అవసరానికి అనుగుణంగా ఏసీ కూలింగ్ కెపాసిటీ మార్చుతుంది. దీనివల్ల భారీ మొత్తంలో విద్యుత్ కూడా ఆదా అవుతుంది..
అంతేకాకుండా ఇది 7-స్టేజ్ ఎయిర్ ఫిల్ట్రేషన్ (7-Stage Air Filtration) ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఏడు రకాల ఫిల్టర్స్ లభిస్తాయి. దీనివల్ల దుమ్ముతోపాటు ధూళి, ఇతర సూక్ష్మక్రియలు సులభంగా ఫిల్టర్ అవుతాయి. అంతేకాకుండా స్వచ్ఛమైన గాని బయటికి లభిస్తుంది. అలాగే ఫాస్ట్ కూలింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.