Trump tariffs: ఎంత పనిచేశావ్ ట్రంప్.. ఒకే ఒక ప్రకటనతో కుప్పకూలిన క్రిప్టో మార్కెట్.. ఒక్కరోజే 19 బిలియన్ డాలర్ల నష్టం..!!

Crypto Market Crash: అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చైనాపై భారీ టారీఫ్స్ ప్రకటించడంతో క్రిప్టో మార్కెట్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. 16లక్షల మంది ట్రేడర్లు బిలియన్ల డాలర్లను కోల్పోవల్సి వచ్చింది. బిట్ కాయిన్, ఈథర్ ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. ఈ అనూహ్య పరిమాణంతో మార్కెట్లో తీవ్రభయాందోళన నెలకొంది. భవిష్యత్తుపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాపై 100 శాతం టారిఫ్లు విధిస్తానని ప్రకటించడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మార్కెట్లలో ఒక్కసారిగా ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. ముఖ్యంగా క్రిప్టోకరెన్సీ మార్కెట్ ఈ ప్రకటనతోనే తీవ్రమైన పతనాన్ని చవిచూసింది. ఒక్క రోజులోనే లక్షల మంది ఇన్వెస్టర్లు బిలియన్ల డాలర్ల నష్టాన్ని ఎదుర్కొన్నారు.
బ్లూమ్బెర్గ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, సుమారు 16 లక్షల మంది ట్రేడర్లు 19 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నష్టపోయారు. కాయిన్ గ్లాస్ డేటా ప్రకారం, 24 గంటల్లో 19 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన పొజిషన్లు లిక్విడేట్ అయ్యాయి. అంటే పెట్టుబడులు ఆటోమేటిక్గా అమ్ముడైపోయి, ఇన్వెస్టర్లు భారీ నష్టాలు చవిచూశారు. ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన గంటలోనే 7 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన పొజిషన్లు అమ్ముడవడం మార్కెట్లో భయాన్ని మరింత పెంచింది.
మల్టీకాయిన్ క్యాపిటల్ హెడ్ ట్రేడర్ బ్రయన్ స్ట్రుగట్స్ ప్రకారం, మొత్తం లిక్విడేషన్ 30 బిలియన్ డాలర్ల వరకు చేరవచ్చని అంచనా వేసింది. ట్రంప్ టారిఫ్ల ప్రకటనతో మార్కెట్లో అనిశ్చితి వాతావరణం నెలకొంది. కాయిన్మార్కెట్క్యాప్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం., క్రిప్టో మార్కెట్ మొత్తం విలువ మునుపటి రోజు 4.30 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, ఒక్కసారిగా 3.74 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయింది. అయితే ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ మాత్రం రికార్డు స్థాయిలో 490.23 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ బిట్కాయిన్ (BTC) 59.8 శాతం మార్కెట్ షేర్తో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ, దీని ధర భారీగా పతనమైంది. అక్టోబర్ 11 మధ్యాహ్నం వరకు బిట్కాయిన్ ధర 8 శాతం క్షీణించి 1,11,542.91 డాలర్లకు పడిపోయింది. దీని మార్కెట్ క్యాప్ 2.22 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది.
మరోవైపు ఈథర్ (ETH) ధర 12.7 శాతం తగ్గి 3,778 డాలర్లకు చేరింది. ఈథర్ మార్కెట్ క్యాప్ 456 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా, 24 గంటల్లో ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ 148 శాతం పెరిగింది. భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడి వల్ల ఈ పతనం సంభవించింది.
నిపుణులు ఈ పరిణామాన్ని “బ్లాక్ స్వాన్ ఈవెంట్”గా అభివర్ణించారు. అంటే మార్కెట్ అంచనాలను తలకిందులు చేసే అరుదైన సంఘటన అని అర్థం. ఓర్బిట్ మార్కెట్స్ కో-ఫౌండర్ కరోలిన్ మారోన్ మాట్లాడుతూ.. బిట్కాయిన్ 1,00,000 డాలర్ల మద్దతు స్థాయి కంటే దిగజారితే, గత మూడు సంవత్సరాల బుల్ సైకిల్ ముగిసినట్టేనని హెచ్చరించారు.
ట్రెడ్.ఫై సీఈఓ డేవిడ్ జెయాంగ్ కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ, పెద్ద సంస్థలు ఇంత పెద్ద మార్పును ఊహించలేదని, దీర్ఘకాలిక ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందాల కారణంగా అనేక ట్రేడర్లు లిక్విడేట్ అయ్యారని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో భయాందోళన నెలకొంది. అనేక మంది ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తగ్గించుకునేందుకు తమ పెట్టుబడులను అమ్మేస్తున్నారు. కొంతమంది నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మార్కెట్ కొన్ని రోజుల్లో స్థిరపడవచ్చు. కానీ చైనా ప్రతీకార చర్యలు చేపడితే మరిన్ని నష్టాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.