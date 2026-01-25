IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందే ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు భారీ షాక్ తగిలింది. ఇటీవల జరిగిన ఐపీఎల్ వేలంలో ఫ్రాంచైజీ రూ.14.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన ప్రశాంత్ వీర్ రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. యూపీకి చెందిన ఈ ఆల్ రౌండర్ గాయం కారణంగా మ్యాచ్ మధ్యలోనే వైదొలగాల్సి వచ్చింది. ఈ పరిణామం CSK టీమ్ యాజమాన్యాన్ని, ఫ్యాన్స్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అత్యంత ఖరీదైన అన్-క్యాప్డ్ ప్లేయర్ ప్రశాంత్ వీర్. ఐపీఎల్ వేలంలో ఫ్రాంచైజీ ప్రశాంత్ను రూ.14.2 కోట్లకు దక్కించుకుంది. యూపీలోని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఏకానా క్రికెట్ స్టేడియంలో జార్ఖండ్తో జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీ ఎలైట్ గ్రూప్-సి మ్యాచ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా ప్రశాంత్ వీర్ భుజానికి గాయమైంది.
ఇక గాయం తీవ్రత కారణంగా ప్రశాంత్ వీర్ ఆట మధ్యలోనే గ్రౌండ్ను వీడాల్సి వచ్చింది. ప్రశాంత్ స్థానంలో సీరియస్ ఇంజురీ రీప్లేస్మెంట్ నిబంధన ప్రకారం ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ శివమ్ శర్మను యూపీ జట్టులోకి తీసుకున్నారు.
అయితే ప్రశాంత్ వీర్ గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి కనీసం మూడు వారాల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మార్చి 26న ప్రారంభం కానుంది.
టోర్నమెంట్ ప్రారంభానికి ఇంకా సమయం ఉన్నందున.. లీగ్ మొదలవడానికి కనీసం ఒక నెల ముందుగానే ప్రశాంత్ వీర్ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధిస్తారని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ ఆశిస్తోంది.
రూ. 14.2 కోట్ల భారీ ధరకు అమ్ముడుపోయిన ప్రశాంత్ వీర్పై జట్టు ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ మూడు వారాల విశ్రాంతి తర్వాత అతని ఫిట్నెస్ ఎలా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.