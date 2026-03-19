Big Blow To Csk Nathan Ellis Ruled Out: ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభానికి ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్. స్టార్ పేసర్ నాథన్ ఎల్లిస్ ఈ మెగాటోర్నీ నుంచి తప్పుకున్నాడు. 31 ఏళ్ల ఆస్ట్రేలియా పేసర్ ఎల్లిస్ తొడకండరాల గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. అతడు గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని సీఎస్కే సీఈఓ విశ్వనాథన్ తెలిపారు.
ఈ మార్చి 28న ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభంకానుంది. అయితే ఐపీఎల్ 19వ సీజన్కు ముందు సీఎస్కేకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. స్టార్ బౌలర్ మొత్తం సీజన్కు దూరమయ్యాడు. ఐపీఎల్ 2026లో, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సారథ్యంలోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తమ ఆరో టైటిల్ను గెలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, ఈ లక్ష్యం సీఎస్ కేకు మరింత కష్టతరం కావచ్చు. చెన్నై ఫాస్ట్ బౌలర్ నాథన్ ఎల్లిస్ గాయం కారణంగా ఈ సీజన్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు.
ఎల్లిస్ లేకపోవడం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు పెద్ద దెబ్బ. చెన్నై తరపున చివరి ఓవర్లలో ఎల్లిస్ బాగా బౌలింగ్ చేస్తాడు. డెత్ ఓవర్లలో బౌలింగ్ చేసిన అనుభవం కూడా ఉంది. గతంలో పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున ఆడాడు. ఐపీఎల్ 2025 వేలంలో సీఎస్కే అతన్ని కొనుగోలు చేసింది.
ఈ ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్ ఈ సీజన్లో మిగిలిన మ్యాచ్లలో ఆడటం లేదు. అతని స్థానంలో సీఎస్కే ఇంకా ఎవరినీ ప్రకటించలేదు. ఇక ఐపీఎల్ 2026కు ముందు సీఎస్కే మతిషా పతిరానాను విడుదల చేసింది. ఆ తర్వాత వేలంలో ఎల్లిస్ను తమ జట్టులోకి తీసుకున్నారు.
సీఎస్కే ఫాస్ట్ బౌలింగ్కు నాయకత్వం వహించాల్సి ఉన్న ఎల్లిస్, గాయం కారణంగా టోర్నమెంట్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. 2025లో సీఎస్కే అతడిని రూ.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అతను గతంలో 2021 నుండి 2025 వరకు పంజాబ్ తరపున ఆడాడు. తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో 17 మ్యాచ్లు ఆడి, 19 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
ఎల్లిస్ కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. కాగా చెన్నై ఫాస్ట్ బౌలింగ్ దళాన్ని పరిశీలిస్తే, వారి విదేశీ బౌలర్లలో మాట్ హెన్రీ, జాక్ ఫౌల్క్స్ ఉన్నారు. ఇంగ్లాండ్ ఆల్-రౌండర్ జేమీ ఓవర్టన్ కూడా చెన్నై జట్టులో భాగమే. భారత పేసర్లలో ఖలీల్ అహ్మద్, అన్షుల్ కంబోజ్, ముఖేష్ చౌదరి, గుర్జప్నీత్ సింగ్ ఉన్నారు. వారి ఫాస్ట్ బౌలింగ్ దళం బలంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఎల్లిస్ నిష్క్రమణ ఒక పెద్ద దెబ్బ.