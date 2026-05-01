Curd For Weight Loss: పెరుగులో ఈ పొడి కలిపి తింటే..పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది..మూడు రోజులు చాలు!

Curd For Weight Loss Tips: మనలో చాలామంది స్థూలకాయంతో బాధపడుతున్నారు. శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడం అంత సులభం కాదు. ముఖ్యంగా నడుము, పొట్ట ప్రాంతంలోని కొవ్వును కరిగించడం చాలా కష్టం. కానీ, రోజూ ఒక కప్పు పెరుగు తింటే, శరీర బరువును సులభంగా తగ్గించుకోవడం సాధ్యమవుతుంది.
ప్రతి ఇంట్లోని వంటింట్లో పెరుగు కచ్చితంగా ఉంటుంది. చాలామందికి భోజనంలో పెరుగు లేనిదే ముద్దదిగదు. రోజూ పెరుగు తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. పెరుగులోని మంచి బ్యాక్టీరియా శరీరానికి మేలు చేస్తుంది.
ఇది శరీరం డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా నివారిస్తుంది. పెరుగు తినడానికి నిర్దిష్ట సమయం అంటూ ఏమీ లేదు. మీరు పెరుగును ఎప్పుడైనా తినవచ్చు. దీనివల్ల దాని స్వంత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వృద్ధులు, యువకులు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ రోజూ ఒక కప్పు పెరుగు తినడం మంచిది.
పెరుగు కడుపు, పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. వీటన్నిటితో పాటు, బరువు తగ్గడానికి కూడా పెరుగు చాలా సహాయపడుతుంది. మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా కరగని మొండి కొవ్వును కరిగించే శక్తి పెరుగుకు ఉంది. మీరు సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో పెరుగును తీసుకుంటే, పొట్ట, నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కరగడాన్ని మీరు గమనిస్తారు.
పెరుగు జీవక్రియను పెంచుతుంది. బరువు తగ్గే ప్రక్రియలో జీవక్రియను పెంచడం ఒక ముఖ్యమైన దశ. పెరుగులోని ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది పోషకాల శోషణకు సహాయపడుతుంది. జీవక్రియ సక్రమంగా ఉంటే, శరీరానికి తగినన్ని పోషకాలు అందుతాయి.
బరువు తగ్గాలని నిర్ణయించుకున్న వెంటనే ప్రజలు సాధారణంగా ఎక్కువగా తినడం మొదలుపెట్టే ఆహారం ప్రోటీన్. కానీ వారు కార్బోహైడ్రేట్లను తగ్గిస్తారు. పెరుగులో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక సరైన ఆహారం.
బరువు తగ్గేందుకు, అల్పాహారంగా పెరుగును స్మూతీ రూపంలో తీసుకోండి. పెరుగును బజ్జీలతో కలిపి కూడా తినొచ్చు. పెరుగు తినేటప్పుడు చక్కెర కలపవద్దు, దానికి బదులుగా సాదా పెరుగు లేదా జీలకర్ర, మెంతుల పొడి కలిపిన మసాలా పెరుగును తినండి. పెరుగుతో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా తినవచ్చు. దీని ద్వారా పొట్ట చుట్టూ ఉండే కొవ్వు తగ్గిపోతుందని నిపుణలు చెబుతున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యనిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)