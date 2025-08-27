Curd With Jaggery: పెరుగుతో బెల్లం తినొచ్చా? తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

Curd Jaggery Health Benefits: పెరుగుతో బెల్లం కలపడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి....
పెరుగు, బెల్లం ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. అవి రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి.
పెరుగు, బెల్లం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి రుగ్మతలు తగ్గుతాయి.
కడుపు సమస్యలైన వికారం, మలబద్ధకం, పిత్తం, వాతం వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి, ప్రతిరోజూ ఒక గిన్నె పెరుగు, బెల్లం తినండి.
ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడం సహా కడుపులో అజీర్తి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
పెరుగు విటమిన్-సి కి మంచి మూలంగా పరిగణిస్తారు. పెరుగు, బెల్లం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి బలపడుతుంది.
శరీరంలో రక్తహీనతను తొలగించడానికి బెల్లం తినవచ్చు. బెల్లం రక్త లోపాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
పెరుగును బెల్లంతో కలిపి రోజూ తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సులభంగా నయమవుతుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.