Anchor Vishnu Priya: యాంకర్ విష్ణుప్రియపై కేసు నమోదు.. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు విచారణ

Anchor Vishnu Priya: టీవీ యాంకర్‌గా, రియాలిటీ షోల ద్వారా గుర్తింపు పొందిన విష్ణుప్రియ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె సోషల్ మీడియా పోస్టులపై విజయవాడలో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. ఈ విషయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
విజయవాడలోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు కొంతమంది విద్యార్థి సంఘాల నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. వారి ప్రకారం, విష్ణుప్రియ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో కొన్ని అభ్యంతరకరమైన వీడియోలు, ఫోటోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా యువతను ఆకర్షించేలా ఈ కంటెంట్ పెట్టడం వల్ల చెడు ప్రభావం పడుతుందని వారు తెలిపారు.

అంతేకాకుండా, కొన్ని ప్రత్యేక వీడియోలు చూడాలంటే సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారని కూడా ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే ఆమె సోషల్ మీడియా అకౌంట్‌ను నిలిపివేయాలని పోలీసులను కోరారు.

విష్ణుప్రియ టీవీ రంగంలో మంచి పేరు సంపాదించారు. అనేక షోలలో యాంకర్‌గా పనిచేసి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే కొన్ని వెబ్ సిరీస్‌లు, సినిమాల్లో కూడా కనిపించారు. అయితే గత కొంతకాలంగా ఆమె సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటున్నారు. తరచుగా తన ఫోటోలు, డ్యాన్స్ వీడియోలు షేర్ చేస్తూ అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటున్నారు.  

ఇటీవల ఆమె పోస్టులు కొంత బోల్డ్‌గా మారడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మొదలయ్యాయి. కొందరు ఆమెను మద్దతు ఇస్తుంటే, మరికొందరు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విషయంపై అధికారిక ఫిర్యాదు రావడంతో మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

ఈ ఫిర్యాదుపై విష్ణుప్రియ ఇంకా స్పందించలేదు. అలాగే పోలీసులు కూడా ఈ అంశంపై విచారణ ప్రారంభించనున్నట్లు సమాచారం. ఫిర్యాదులో ఉన్న అంశాలను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

Vishnu Priya Controversy Anchor Vishnu Priya News Cyber Crime Complaint Vijayawada Instagram Paid Content Issue Telugu Anchor Latest News

