D-Mart లో 3000 విలువ చేసే సరుకులు ఇక్కడ వెయ్యి రూపాయలకే.. డబ్బులు కూడా కట్టే అవసరం లేదు!

D-Mart alternative : నెల మొదలైంది అంటే చాలు.. సామాన్లు కొనేదానికి సగం పైన జీతం ఖర్చయిపోతుంది. అందుకే ఎక్కడెక్కడ ఆఫర్లు ఉన్నాయా అని అందరూ వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. మీరు కూడా అలా వెతుక్కుంటూ ఉంటే.. ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్ అలానే ఆఫర్లు తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే..
నెల మొదలైంది అంటే.. మొదటి పది రోజులు.. ఇంటికి సరుకులు ఏమి కొనాలి అనే ఆలోచన కన్నా.. ఆ సరుకులు ఎక్కడ తక్కువ ధరకి లభిస్తాయి అని ఆలోచన ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం సాధారణ ఫ్యామిలీ సరుకులు కొనాలి అంటే కూడా 3000 పైగానే అయిపోతుంది. అందుకే చాలామంది డి మార్ట్ లో తక్కువకి లభిస్తాయి అని అక్కడికి వెళుతూ ఉంటారు. కానీ డీమార్ట్ లో అక్కడ వల్ల తక్కువ ధర తప్ప పైన ఎటువంటి డిస్కౌంట్లు ఉండవు.
మరోపక్క జియో మార్ట్ పరిస్థితి కూడా అంతే.. ఇక్కడ కొన్ని వస్తువులు మాత్రమే తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. పైగా మొత్తం పిలుపైన డిస్కౌంట్ ఉండదు. కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే సైట్ మాత్రం.. ప్రతి వస్తువు మీద డిస్కౌంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా మొత్తం బిల్ పైన కూడా డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది.
ఫ్లిప్ కార్ట్ గ్రసరీస్ లో ప్రతి వస్తువు మీద 10 శాతం నుంచి 30% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మొత్తం పైన.. మీ బిల్ 2000 లేదా 3000 అయితే.. మళ్లీ మొత్తం బిల్ పైన 500 వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తారు..
ఈ కూపన్స్ కాకుండా కార్డు పైన.. ఆఫర్లు కూడా ఉంటాయి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీరు వెంటనే తప్పులు కట్టే అవసరం కూడా లేదు. ఫ్లిప్కార్ట్ లెటర్ ఆప్షన్ వాడుకొని డబ్బులు వచ్చే నెల కూడా కట్టవచ్చు. ఇక ఎన్ని ఆఫర్లు ఉన్నప్పుడు.. డీమార్ట్ కన్నా ఫ్లిప్కార్ట్ లో షాపింగ్ చేయడం కూడా మధ్యతరగతి వారికి ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్.