D Mart Announces Sankranti Offers And Discounts Up To 20 To 30 Percent: చవకగా వస్తువులు లభించే డీమార్ట్ సంస్థ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కొత్త ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. ఈ పండుగ సందర్భంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆనందం పొందండి. సంక్రాంతి పండగకు డీమార్ట్ అందిస్తున్న ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఇలా ఉన్నాయి.
పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు డీమార్ట్లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇప్పటికే క్రిస్మస్, న్యూఇయర్ ఆఫర్లు ప్రకటించగా.. తాజాగా సంక్రాంతి పండుగకు డీమార్ట్ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. పండుగకు ఏయే ఆఫర్లు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతి పండుగకు అవసరమైన అన్నీ వస్తువులపై డీమార్ట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది. పండుగకు అవసరమైన నువ్వులు, బెల్లం, వేరుశనగ కొనుగోలుపై 10 శాతం నుండి 20 శాతం వరకు తగ్గింపు అందిస్తుంది.
డీమార్ట్ ప్రీమియా కింద లభించే రెడీమేడ్ నువ్వుల లడ్డులు, చిక్కీలపై ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం ఆఫర్ నడుస్తోంది. మరికొన్ని తినుబండారాలపై టీమార్ట్ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ప్రకటిస్తోంది.
పండుగ సందర్భంగా కొత్త వస్తువులు కొనాలనుకునేవారికి మిక్సర్లు, గ్రైండర్లు, నాన్-స్టిక్ పాత్రలపై భారీ ఆఫర్ ఉంది. 20 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గింపుపై వంట సామగ్రి లభిస్తోంది.
సంక్రాంతి పండుగ అంటే గాలిపటాలు. పిల్లలు.. పెద్దలు కలిసి ఎగురవేసే గాలిపటాలు, మాంజాలపై డీమార్ట్లో రాయితీలు ఉన్నాయి. గాలిపటాలు, సేఫ్ మాంజాల స్టాళ్లను ఏర్పాటుచేశారు.
పండుగ నేపథ్యంలో డీమార్ట్లో రద్దీ ఉండడంతో ఆ సంస్థ ఆన్లైన్ షాపింగ్ను ప్రోత్సహిస్తోంది. డీమార్ట్ రెడీ యాప్ను ఉపయోగించి సరుకులు, వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తోంది. ఈ యాప్తో ఇంటికే వస్తువులు వస్తాయి.. దానికితోడు మరిన్ని ఆఫర్లు లభిస్తాయి.