English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • D Mart Offers: పండుగకు బెంగ అక్కర్లేదు.. డీమార్ట్‌లో సంక్రాంతి ఆఫర్లు 30 శాతం వరకు తగ్గింపు

D Mart Offers: పండుగకు బెంగ అక్కర్లేదు.. డీమార్ట్‌లో సంక్రాంతి ఆఫర్లు 30 శాతం వరకు తగ్గింపు

D Mart Announces Sankranti Offers And Discounts Up To 20 To 30 Percent: చవకగా వస్తువులు లభించే డీమార్ట్‌ సంస్థ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కొత్త ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ప్రకటించింది. ఈ పండుగ సందర్భంగా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆనందం పొందండి. సంక్రాంతి పండగకు డీమార్ట్‌ అందిస్తున్న ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు డీమార్ట్‌లో వస్తువులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇప్పటికే క్రిస్మస్‌, న్యూఇయర్‌ ఆఫర్లు ప్రకటించగా.. తాజాగా సంక్రాంతి పండుగకు డీమార్ట్‌ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. పండుగకు ఏయే ఆఫర్లు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

2 /6

సంక్రాంతి పండుగకు అవసరమైన అన్నీ వస్తువులపై డీమార్ట్‌ డిస్కౌంట్‌ ఇస్తోంది. పండుగకు అవసరమైన నువ్వులు, బెల్లం, వేరుశనగ కొనుగోలుపై 10 శాతం నుండి 20 శాతం వరకు తగ్గింపు అందిస్తుంది.

3 /6

డీమార్ట్ ప్రీమియా కింద లభించే రెడీమేడ్ నువ్వుల లడ్డులు, చిక్కీలపై ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం ఆఫర్‌ నడుస్తోంది. మరికొన్ని తినుబండారాలపై టీమార్ట్‌ ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ప్రకటిస్తోంది.

4 /6

పండుగ సందర్భంగా కొత్త వస్తువులు కొనాలనుకునేవారికి మిక్సర్లు, గ్రైండర్లు, నాన్-స్టిక్ పాత్రలపై భారీ ఆఫర్‌ ఉంది. 20 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు తగ్గింపుపై వంట సామగ్రి లభిస్తోంది.

5 /6

సంక్రాంతి పండుగ అంటే గాలిపటాలు. పిల్లలు.. పెద్దలు కలిసి ఎగురవేసే గాలిపటాలు, మాంజాలపై డీమార్ట్‌లో రాయితీలు ఉన్నాయి. గాలిపటాలు, సేఫ్ మాంజాల స్టాళ్లను ఏర్పాటుచేశారు.

6 /6

పండుగ నేపథ్యంలో డీమార్ట్‌లో రద్దీ ఉండడంతో ఆ సంస్థ ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ను ప్రోత్సహిస్తోంది. డీమార్ట్ రెడీ యాప్‌ను ఉపయోగించి సరుకులు, వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తోంది. ఈ యాప్‌తో ఇంటికే వస్తువులు వస్తాయి.. దానికితోడు మరిన్ని ఆఫర్లు లభిస్తాయి.

D Mart Sankranti Pongal festival Groceries Daily Usable Items DMart near me Dmart online D Mart shopping D Mart Offers Today D Mart near me distance

Next Gallery

Gold Price Venezuela: వెనిజులాలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? పాలు, రొట్టె లాగా గోల్డ్ చౌకగా లభిస్తుందా..?