DMart Scam: తిరుపతిలో ఉన్న డిమార్ట్లో బిల్లింగ్ విషయంలో జరిగిన ఒక ఘటన ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక కస్టమర్ కొనుగోలు చేసిన సరుకుల బిల్లులో భారీ పొరపాటు కనిపించడంతో ఆయనకు షాక్ తగిలింది. ఈ ఘటన వినియోగదారులలో కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మాజీ ఎఫ్సీఐ సభ్యుడు మించల ప్రదీప్ కుటుంబ. సభ్యులతో కలిసి తిరుపతి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్డులో ఉన్న డిమార్ట్ స్టోర్కు వెళ్లి నిత్యావసర సరుకులు కొనుగోలు చేశారు. మొత్తం దాదాపు ₹9000 విలువైన వస్తువులు తీసుకున్నారు. అక్కడే బిల్లు చెల్లించి ఇంటికి వెళ్లిపోయారు.
అయితే ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత బిల్లును ఒకసారి పరిశీలించగా ఒక పెద్ద పొరపాటు బయటపడింది. ఉద్దిపప్పు 1 కిలో 200 గ్రాములకు దాదాపు ₹2899 బిల్లు పడినట్లు కనిపించింది. సాధారణంగా మార్కెట్లో ఈ ధర చాలా తక్కువగా ఉండగా ఇంత భారీ మొత్తం బిల్లు పడటం చూసి కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
దీంతో వెంటనే వారు తిరిగి డిమార్ట్ స్టోర్కు వెళ్లి సిబ్బందిని ప్రశ్నించారు. ఈ విషయంపై అడిగితే సిబ్బంది పొరపాటున బిల్లు పడిందని సమాధానం ఇచ్చారని ప్రదీప్ తెలిపారు. అయితే ఇది సాధారణ పొరపాటు కాదని, ఇలాంటి తప్పులు వినియోగదారులకు పెద్ద నష్టం కలిగించవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మించల ప్రదీప్ మాట్లాడుతూ, తాను గతంలో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో నేషనల్ మెంబర్గా పనిచేశానని తెలిపారు. ఇప్పటికే డిమార్ట్ వంటి పెద్ద మార్కెట్లపై ఇలాంటి ఫిర్యాదులు గతంలో కూడా వచ్చినట్లు చెప్పారు. అవసరమైతే ఈ ఘటనపై లీగల్ మెట్రాలజీ అధికారులకు మరియు జిల్లా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని హెచ్చరించారు.
ఈ ఘటనతో వినియోగదారులు తమ బిల్లులను తప్పకుండా చెక్ చేయాలని ఆయన సూచించారు. చాలా మంది డిమార్ట్ వంటి పెద్ద స్టోర్లపై నమ్మకం పెట్టుకుని బిల్లును సరిగా చూడకుండా వెళ్లిపోతారని చెప్పారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి పొరపాట్లు జరిగితే వినియోగదారులు నష్టపోయే అవకాశం ఉందన్నారు.