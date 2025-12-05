D-martలో ఈ వస్తువులు.. ఒకటి కొంటే ఇంకోటి ఉచితం!

D Mart Buy 1 Get 1 Free Today Offers: D-martలో నిత్యవసరాలు చాలా చీప్ ధరలకు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వస్తువులు బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. అయితే, ఈ రోజు అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
D Mart Buy 1 Get 1 Free Offers: మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలకు డిమార్ట్ పెద్ద వరం లాంటిది. అందరూ ప్రతి నెల నిత్యవసరాలను ఇందులోనే కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ నెలకు ఇందులోనే కనీసం రూ.4,000 వేల విలువ కలిగిన సరులు తప్పకుండా కొనుగోలు చేస్తారు. డిమార్ట్లో ప్రతి వస్తువు చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని వస్తువులపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు కూడా ఉంటుంది.
నిత్యవసరాలు డిమార్ట్లో 40 శాతం తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే చాలా మంది వీటిల్లో కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, డిమార్ట్లో సరుకులు కొనుగోలు చేసేవారి సంఖ్య కూడా అధికం అవ్వడంతో ప్రతి ఏరియాకు ఒక స్టోర్ను ఓపెన్ చేస్తున్నారు.
అప్పుడప్పుడు డిమార్ట్లో పండగల సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి వస్తువులు భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తాయి. అలాగే కొన్ని వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన Buy 1 Get 1 Free ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని కొనుగోలు చేస్తే.. ఒక వస్తువు రెండు క్వాంటిటీలు పొందవచ్చు.
డిమార్ట్లో వెల్లిన చాలా మంది తరచుగా "బై వన్ గెట్ వన్" (Buy 1 Get 1 Free) ఆఫర్స్ చూస్తూ ఉంటారు. ఇలా కనిపించిన వస్తువులను తప్పకుండా కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే, ప్రతి రోజు డిమార్ట్ ఒక్కొక్క వస్తువుపై బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్స్ పెడుతూ ఉంటారు. ఈ రోజు స్టోర్లో ఉన్న ఇలాంటి ఆఫర్స్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
చాలా వరకు డిమార్ట్లో బిస్కెట్స్తో పాటు కొన్ని వస్తువులపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు Buy 1 Get 1 Free ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. ఈ రోజు పార్లే, మ్యారీ, గుడ్డే మొదలైన బిస్కెట్లతో పాటు కుకీలపై ఈ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అలాగే ఈ రోజు కిసాన్, మదర్స్ సాస్లతో పాటు జామ్స్ రూ.250లోపు ఉన్న మొదలైన వస్తువులపై ఈ బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫర్ లభిస్తోంది. దీంతో పాటు హిమాలయ, డావ్, సన్సిల్క్ షాంపుతో పాటు కండీషనర్ రూ.400 ప్యాక్లపై, లైఫ్బాయ్, పియర్స్, డెటాల్ సబ్బులపై ఈ Buy 1 Get 1 ఆఫర్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
దీంతో పాటు సర్ఫ్ ఎక్సెల్, ఏరియల్తో పాటు రెడ్హార్స్ డిటర్జెంట్స్, మాగీ, వైపీతో పాటు చింగ్స్ స్టంట్ నూడుల్స్పై స్పెషల్ తగ్గింపుతో పాటు Buy 1 Get 1 ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా మరికొన్ని వస్తువులపై కూడా స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది.
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం D-mart అధికారక యాప్ నుంచి సేకరించింది. ఏరియా స్టోర్లను బట్టి ఆఫర్స్తో పాటు ధరలు కూడా మరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ స్టోరీని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.