D Mart Alternatives: డిమార్ట్ కంటే తక్కువ ధరకే షాపింగ్.. ఈ 7 స్టోర్లలో ఆఫర్లు అదిరిపోతాయి..!

D Mart Shopping
మధ్యతరగతి కుటుంబాలు బడ్జెట్ షాపింగ్ అనగానే.. ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు.. D Mart. రోజువారీ కిరాణా సామాగ్రి నుంచి గృహోపకరణాల వరకు తక్కువ ధరలకు అందుబాటులో ఉండటంతో డీ మార్ట్ ఎంతోమంది నమ్మకాన్ని సంపాదించింది. అయితే ఇప్పుడు కాలం మారింది. టెక్నాలజీ పెరిగింది. వినియోగదారుల అవసరాలు కూడా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో డీ-మార్ట్కు పోటీగా మరెన్నో ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లు బడ్జెట్ షాపింగ్కు మంచి ప్రత్యామ్నాయాలుగా మారాయి.
ఇప్పుడు ఇంటి వద్ద నుంచే సరుకులు ఆర్డర్ చేసే అలవాటు పెరిగింది. దీనిని అవకాశంగా తీసుకున్న పలు యాప్స్ భారీ డిస్కౌంట్లతో వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఏదైనా ఇంట్లో కూర్చొనే వెంటనే కొనుక్కోవాలి అనుకునే... వారికి బ్లింకిట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. కేవలం 10 నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే సరుకులు డెలివరీ చేస్తుంది. ఈ యాప్ లో.. ఆఫర్ టైమ్లో డీ-మార్ట్ స్థాయిలోనే డిస్కౌంట్లు లభిస్తాయి.
డీ మార్ట్కు గట్టి పోటీ ఇస్తున్న యాప్ జియో మార్ట్. చాలావరకు ఉత్పత్తులపై ఎంఆర్పీ కంటే 30 నుంచి 40 శాతం వరకు తగ్గింపులు ఇస్తోంది. పెద్ద మొత్తంలో ఆర్డర్ చేస్తే అదనపు డిస్కౌంట్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉచిత డెలివరీ సౌకర్యం ఉండడం వినియోగదారులకు మరింత లాభం.
నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వారు.. ఎక్కువగా బిగ్ బాస్కెట్ను ఎంచుకుంటారు. ముఖ్యంగా వీరి సొంత బ్రాండ్ ఉత్పత్తులపై మంచి తగ్గింపులు ఉంటాయి. ఆర్గానిక్ కూరగాయలు..పండ్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి వేదిక.
పండుగ సీజన్లలో అమెజాన్.. ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి ఈ-కామర్స్ సైట్లు కిరాణా సామాగ్రిపై భారీ ఆఫర్లు ప్రకటిస్తాయి. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్లతో ఇంకా ఎక్కువగా సేవ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ లో నెల మొదట్లో కూడా చాలా ఆఫర్లు ఉంటాయి.
ఆఫ్లైన్ షాపింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి..తక్కువ ధరల్లో ఎక్కువ వస్తువులు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి స్టోర్. కిరాణాతో పాటు దుస్తులు, గృహోపకరణాలపై కూడా ఇక్కడ మంచి ఆఫర్లు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల బట్టలు చాలా చౌకగా దొరుకుతాయి.
ఆఫ్లైన్ రిలయన్స్ స్మార్ట్..స్టోర్ నిర్వహణ బాగుండటంతో పాటు ఉత్పత్తుల ఎంపిక కూడా విస్తృతంగా ఉంటుంది. తరచుగా ఇచ్చే Buy 1 Get 1 ఆఫర్లు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఉపయోగపడతాయి.
ఎక్కువ మొత్తంలో సరుకులు కొనేవారికి మెట్రో లాంటి హోల్సేల్ స్టోర్లు చాలా లాభదాయకం. వ్యాపారులు మాత్రమే కాకుండా సాధారణ వినియోగదారులు కూడా ఇక్కడ తక్కువ ధరలకు సరుకులు పొందవచ్చు.