English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • D Mart Offers Today: డీ మార్ట్ జనవరి 2026 స్పెషల్ ఆఫర్స్…తక్కువ ధరకే ఎక్కువ సరుకులు

D Mart Offers Today: డీ మార్ట్ జనవరి 2026 స్పెషల్ ఆఫర్స్…తక్కువ ధరకే ఎక్కువ సరుకులు

D Mart Offers January 2026: భారతదేశంలో తక్కువ ధరలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించే ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లలో D Mart ఒకటి. చాలా తక్కువ కాలంలోనే డీ మార్ట్ సాధారణ ప్రజల్లో మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. ఇంటికి అవసరమైన సరుకులు.. కొనాలి అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు డీ మార్ట్. ఒకే చోట కిరాణా సరుకులు, వంటింటి వస్తువులు, గృహోపకరణాలు, స్నాక్స్ అన్నీ లభించడం దీని ప్రత్యేకత.
1 /5

జనవరి నెలను పురస్కరించుకుని డీ మార్ట్ కస్టమర్లకు ప్రత్యేక ఆఫర్లు ప్రకటించింది. కొత్త సంవత్సరం మొదటి నెలలోనే భారీ తగ్గింపులు ఇవ్వడంతో షాపింగ్ చేసే వారికి మంచి అవకాశం దక్కింది. రోజువారీ అవసరాలైన బియ్యం, పప్పులు, నూనె, చక్కెర, ఉప్పు, బిస్కెట్లు వంటి వస్తువులపై ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని వస్తువులపై “బై వన్ గెట్ వన్” ఆఫర్ కూడా ఉంది. అంటే ఒక వస్తువు ధరకు రెండు వస్తువులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

2 /5

బయట మార్కెట్‌లో 100 రూపాయలు ఉన్న వస్తువు డీ మార్ట్‌లో సుమారు 80 రూపాయలకే లభించడం ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణ. అందుకే డీ మార్ట్‌లో కొనుగోలు చేస్తే డబ్బు ఆదా అవుతుందనే నమ్మకం ప్రజల్లో బలంగా ఉంది. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల సమయంలో డిస్కౌంట్లు మరింత పెరుగుతాయి. ఈ జనవరిలో కూడా అదే విధంగా పెద్ద ఆఫర్లు కొనసాగుతున్నాయి.

3 /5

కేవలం కిరాణా సరుకులే కాకుండా మిక్సర్, గ్రైండర్, నాన్-స్టిక్ పాత్రలు వంటి వంటింటి పరికరాలపై కూడా రాయితీలు ఉన్నాయి. కొన్ని కేటగిరీల్లో సుమారు 20 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. పిల్లలకు ఇష్టమైన నూడుల్స్, స్నాక్స్ వంటి వస్తువులపై కూడా ఆఫర్లు ఉండటం గమనార్హం.

4 /5

శనివారం, ఆదివారం రోజుల్లో డీ మార్ట్ స్టోర్లలో ఎక్కువ రద్దీ కనిపిస్తుంది. ఆ రోజుల్లో ప్రత్యేక డీల్స్ ఉండటంతో కుటుంబాలంతా కలిసి షాపింగ్‌కు వస్తారు. తక్కువ ధరలు, మంచి నాణ్యత..ఒకే చోట అన్ని వస్తువులు దొరకడం వల్ల డీ మార్ట్‌కు ఇంతటి ఆదరణ లభిస్తోంది.

5 /5

ఈ జనవరిలో మీరు గనుక డీ మార్ట్‌కు వెళ్లాలని అనుకుంటే ఇదే సరైన సమయం. అవసరమైన సరుకులు ముందుగానే కొనుగోలు చేస్తే డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది. అందుకే జనవరి డీ మార్ట్ ఆఫర్లు సాధారణ కుటుంబాలకు నిజంగా లాభదాయకంగా మారాయి.

D Mart Offers Today D Mart January 2026 Offers D Mart Deals Today D Mart Discounts January D Mart Grocery Offers D Mart Monthly Offers

Next Gallery

PM Svanidhi Scheme: ఆధార్ కార్డు ఉంటే మీ అకౌంట్లోకి రూ.90 వేలు..ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అప్లై చేస్కోండి!