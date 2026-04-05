Dmart Milestone: అతి తక్కువ సమయంలో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన డీమార్ట్

D Mart Reaches Milestone: రిటైల్‌ వాణిజ్యంలో ప్రవేశించి అంచలంచెలుగా ఎదిగిన డీమార్ట్‌ సంస్థ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. దేశంలోనే అత్యధిక స్టోర్లు ఉన్న రిటైల్‌ సంస్థగా డీమార్ట్‌ నిలిచింది. దేశంలో 500 స్టోర్‌ను డీమార్ట్‌ ఘనంగా ప్రారంభించి 500 క్లబ్‌లో చేరింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కిరాణ సామగ్రితోపాటు గృహావసరాలు, వ్యక్తిగత అవసరాలు అందించే స్టోర్‌గా ఏర్పడిన డీమార్ట్‌ సంస్థ కొన్నేళ్లలోనే దేశంలోనే అగ్రగామి సంస్థగా నిలిచింది. డీమార్ట్‌ దెబ్బకు ప్రత్యర్థి స్టోర్లు మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. తాజాగా డీమార్ట్‌ అరుదైన ఘనతను సాధించింది. దేశంలోనే 500 స్టోర్‌ ప్రారంభించిన సంస్థగా డీమార్ట్‌ నిలిచింది.

అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీ కింద డీమార్ట్‌ సంస్థ ప్రారంభమైంది. ఈ డీమార్ట్‌ను ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రాధాకిషన్‌ దమానీ ప్రారంభించారు. తన ఇంటిపేరులోనే డీమార్ట్‌ అనే పేరుతో స్టోర్‌ను ప్రారంభించారు. డీమార్ట్ సంస్థ 2002లో ప్రారంభమైంది. 

2002లో ముంబైలోని పావై ప్రాంతంలో డీమార్ట్‌ సంస్థ తొలి స్టోర్‌ను ప్రారంభించింది. ఆ సంస్థ నిత్యావసర సరుకులు, గృహావసరాలు ఈ స్టోర్‌లో విక్రయించడం ప్రారంభించింది. ఆ స్టోర్‌కు వచ్చిన స్పందనతో దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో డీమార్ట్‌ స్టోర్లను ప్రారంభించింది.

2010 సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి 29 స్టోర్లకు డీమార్ట్‌ చేరుకుంది. ఆ తర్వాత స్టోర్లు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో డీమార్ట్‌ విస్తరించి ఉంది. మొన్నటితో 500 స్టోర్లకు డీమార్ట్‌ చేరుకుంది.

ప్రారంభించిన 25 ఏళ్లలోనే డీమార్ట్‌ దేశంలోనే అతి పెద్ద సంస్థగా మారింది. మధ్య తరగతి ప్రజలకు డీమార్ట్‌ సంస్థ చేరువైంది. తక్కువ ధరకే వస్తువులు, సామగ్రి అందిస్తుండడంతో డీమార్ట్‌ వినియోగదారుల ఆదరణ పొందింది. 

డీమార్ట్‌ దెబ్బకు దేశంలోనే అతిపెద్ద సంస్థలు మూతపడ్డాయి. రిటైల్‌ రంగంలో అగ్ర సంస్థగా డీమార్ట్‌ నిలిచింది. ప్రస్తుతం అత్యంత బిజీగా ఉండే రిటైల్‌ స్టోర్‌గా డీమార్ట్‌ నిలుస్తోంది. లక్షలాది మంది భారతీయులు డీమార్ట్‌ స్టోర్లను సందర్శిస్తున్నారు.

