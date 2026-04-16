English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  D-Mart Offers Today: డీ-మార్ట్‌లో ఈ పని చేస్తే 80 శాతం ఆదా! ఈ తప్పుల నుంచి గుణపాఠం నేర్చుకోండి!

D-Mart Shopping Offers Today: సిటీల్లో బతికే మధ్యతరగతి కుటుంబాలు నెలాఖరు లేదా నెల ప్రారంభం వచ్చిందంటే చాలు నిత్యావసర వస్తువులు కొనేందుకు డీమార్ట్ బాట పడతారు. మరికొందరు ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేస్తుంటారు. కానీ, ప్రతి వినియోగదారుడి అంతిమ లక్ష్యం నెలవారీ ఖర్చు నుంచి డబ్బు ఆదా చేయడమే. 
1 /7

2 /7

అయితే ముఖ్యంగా డీమార్ట్ కు వెళ్లే వారు అవసరం లేని వాటి కంటే ఎక్కువ వస్తువులు కొనడం వల్ల చివరికి బిల్లింగ్ సెక్షన్‌లో అధికంగా డబ్బు చెల్లిస్తుంటారు. కానీ, కొన్ని చిట్కాలతో సమయం డబ్బు రెండూ ఆదా చేసుకునే ప్లాన్ ఉంది. 

3 /7

డీమార్ట్‌‌లో షాపింగ్ చేసే కస్టమర్లు ఎన్నో రకాల తప్పులను చేస్తుంటే.. ఆ భారం చివర్లో వచ్చే బిల్లుపై పడుతుంది. దీని వల్ల డబ్బు ఆదా చేయకపోగా.. అధిక ఖర్చుతో ఇంటి బాట పట్టాల్సి వస్తుంది. 

4 /7

దీంతో డీమార్ట్‌కు వెళ్లే ముందు కస్టమర్లు అనేక జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. షాపింగ్‌కు వెళ్లే ముందుగా మీ ఇంట్లోనే కావాల్సిన వస్తువుల లిస్టును రెడీ చేసుకోవడం మంచిది. 

5 /7

ఆ తర్వాతే షాపింగ్ కు వెళ్లింది. అలా తెలియకుండా.. ఏదో కొందామని డీమార్ట్‌కు వెళ్తే కావాల్సినవి కాకుండా ఆఫర్లకు ఆశపడి అవసరం లేని వస్తువులను కూడా ఇంటికి తెచ్చుకునే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో చివరిగా బిల్లు బాగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. 

6 /7

అదే విధంగా డీమార్ట్ కు వెళ్లే ముందు మీరు లేదా మీ కుటుంబ సభ్యులు కడుపు నిండుగా తిని వెళ్లడం వల్ల అక్కడ అవసరం లేని తినుబండారాలను అతిగా తినే అవకాశం ఉండదు. అలాగే ముందుగా మీరు చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లతో ఇతర తినుబండారాల దగ్గరకు వెళ్లకుండా సరాసరి బియ్యం, పప్పు, నూనెల వంటి నిత్యావసర వస్తువుల వద్దకు వెళ్లండి. 

7 /7

అలా చేయడం వల్ల మీకు కావాల్సిన వాటినే కొనే అవకాశం ఉంది. కావాలనుకుంటే తిరిగి బిల్లింగ్ పాయింట్ వద్దకు వెళ్లే క్రమంలో మీకు కావాల్సిన తినుబండారాలను మీ ట్రాలీలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మీ బిల్లులో 50 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు అనవసర వస్తువులను కొని ఇంటికి తెచ్చుకునే అవసరం ఉండదు. 

Next Gallery

School Summer Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి స్కూళ్లకు సమ్మర్ సెలవులు..పాఠశాలలు తెరిచేది ఆనాడే!