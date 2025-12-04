D Mart Shopping Offers Today: ప్రస్తుతం నెలవారీ సరుకులు కొనేందుకు చాలా మంది ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్లు లేదా డిమార్ట్, రిలయన్స్ స్మార్ట్ సూపర్ బజార్లకు వెళ్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ప్రతినెలా డీమార్ట్కు వెళ్లి నిత్యవసర సరుకులు కొంటున్నారు. అయితే డీమార్ట్లో పెట్టే నెలవారీ బడ్జెట్తో బయట రెండు నెలలకు సరిపడే సరుకులు కొనుగోలు చేయోచ్చు. అదెలాగో తెలుసా?
సూపర్ మార్కెట్ల కంటే తక్కువ ధరలు ఎక్కడ? పెద్ద మాల్స్ డీమార్ట్ వంటి వాటిలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు, ఆఫర్లు ఉన్నా, బిల్లులో జీఎస్టీ, ఇతర ఛార్జీలు కలవడంతో చివరికి ఖర్చు భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది వినియోగదారులు, ముఖ్యంగా మహిళలు ఇప్పుడు కొత్త పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు.
పెద్ద పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లు, మాల్స్కు వెళ్లే బదులు, తమ కాలనీలలో లేదా సమీపంలో ఉండే స్థానిక కిరాణా స్టోర్లకు వెళ్లి కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులను కొంటున్నారు. దాని వల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రయోజనాలు మరెక్కడి మాల్స్లో లభించవు.
1. భారీగా డబ్బు ఆదా: కిరాణా షాపులకు వెళ్లి తమకు అవసరమైన సరుకులు మాత్రమే కొనుగోలు చేయోచ్చు. సూపర్ మార్కెట్లలో ఆకర్షణీయమైన ధరలు, డిస్ప్లే పెట్టి అవసరం లేకపోయినా కొనే విధంగా ప్రోత్సహిస్తారు. కిరాణా షాపుల్లో ఆ సమస్య ఉండదు.
2. ధరలలో తేడా తక్కువ: డీమార్ట్ వంటి సూపర్ మార్కెట్లతో పోలిస్తే, స్థానిక కిరాణా షాపుల్లో ధరలలో పెద్దగా తేడా ఏమీ ఉండదు. ఇంచుమించు ధరలు ఒకే విధంగా ఉంటాయి.
3. మెరుగైన కస్టమర్ సంబంధాలు: కిరాణా షాపులోని విక్రేతతో వస్తువుల గురించి చర్చించి, దాని ప్రయోజనాలను తెలుసుకుని తీసుకోవచ్చు. అత్యవసర సమయంలో లేదా సమయానికి డబ్బు లేనప్పుడు, అరువు (క్రెడిట్) పెట్టుకునే వెసులుబాటు స్థానిక కిరాణా షాపుల్లో ఉంటుంది. ఇది మాల్స్లో సాధ్యం కాదు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎలాంటి ప్రకటనకు సంబంధించినది కాదు. ఈరోజుల్లో సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబంలో వాళ్లు ఆలోచించే విధానాన్ని ప్రత్యేకంగా పొందుపరిచాము. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.)