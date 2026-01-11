English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • D-Mart Success Secret: డీమార్ట్ లాభాల పండగ.. వందల కోట్ల రాబడి.. డీమార్ట్ సామ్రాజ్య విజయ రహస్యం ఇదే..!!

D-Mart q3 results: భారతదేశ రిటైల్ రంగం గురించి మాట్లాడితే.. అందులో డీమార్ట్ పేరు తప్పకుండా వినిపిస్తుంది. నిత్యావసరాల నుంచి ఇంట్లోకి కావాల్సిన ప్రతి చిన్న పెద్ద వస్తువు వరకు ఒకే చోట, తక్కువ ధరకే దొరికే సూపర్ మార్కెట్‌గా డీమార్ట్ కోట్లాది వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని సంపాదించింది. రాధాకిషన్ దమానీ స్థాపించిన ఈ రిటైల్ దిగ్గజం ఇప్పుడు తన బలాన్ని మరోసారి నిరూపించింది. డీమార్ట్ పేరెంట్ కంపెనీ అయిన అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ లిమిటెడ్ 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికం (అక్టోబర్–డిసెంబర్) ఫలితాలను ప్రకటించింది. ఆ ఫలితాలు చూస్తే డీమార్ట్ విజయానికి కారణాలు స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి.
డీమార్ట్ విజయానికి ప్రధాన కారణం దాని బిజినెస్ మోడల్. తక్కువ ఖర్చు – ఎక్కువ అమ్మకాలు అనే సూత్రాన్ని ఇది కచ్చితంగా పాటిస్తుంది. ఎక్కువగా అద్దె భవనాలపై ఆధారపడకుండా, సొంత స్థలాల్లోనే స్టోర్లు నిర్మించడం వల్ల ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయి. దాంతో వినియోగదారులకు ఇతర రిటైల్ స్టోర్ల కంటే తక్కువ ధరలకు సరుకులు అందించగలుగుతోంది. కిరాణా సరుకులు, పాలు, పెరుగు, కూరగాయలు, దుస్తులు, ఫుట్‌వేర్, కిచెన్‌వేర్, హోం అప్లయన్సెస్, పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తులు… ఇలా అన్నీ ఒకే చోట లభించడం డీమార్ట్‌ను కుటుంబాల ఫేవరెట్ స్టోర్‌గా మార్చింది.

అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ లిమిటెడ్ క్యూ3లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసింది. ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం రూ. 855.92 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే దాదాపు 18 శాతం వృద్ధి. గత ఏడాది క్యూ3లో లాభం రూ. 723.72 కోట్లుగా ఉండగా, ఈసారి గణనీయంగా పెరిగింది. అంటే ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచుకుంటూనే లాభాలు పెంచడంలో డీమార్ట్ మరోసారి సక్సెస్ అయింది.

కంపెనీ ఆదాయం కూడా బలంగా పెరిగింది. కార్యకలాపాల నుంచి వచ్చిన ఆదాయం వార్షికంగా 13 శాతం పెరిగి రూ. 18,100 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఇది సుమారు రూ. 15,973 కోట్లుగా ఉంది. అంతేకాదు, ఎబిటా మార్జిన్ కూడా 7.6 శాతం నుంచి 8.1 శాతానికి పెరగడం గమనార్హం. అంటే అమ్మకాలు మాత్రమే కాదు, లాభదాయకత కూడా మెరుగుపడుతోంది అన్న మాట.

ఇక తొమ్మిది నెలల మొత్తం పనితీరు చూస్తే, 2025 డిసెంబర్‌తో ముగిసిన తొమ్మిది నెలల కాలానికి కంపెనీ ఆదాయం రూ. 51,137 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో ఇది రూ. 44,486 కోట్లే. నికర లాభం కూడా రూ. 2,157 కోట్ల నుంచి రూ. 2,313 కోట్లకు పెరిగింది. ఇది డీమార్ట్ స్థిరమైన వృద్ధిని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.  

స్టోర్ల విస్తరణ విషయంలో కూడా డీమార్ట్ వేగం తగ్గడం లేదు. ఈ మూడో త్రైమాసికంలో మాత్రమే 10 కొత్త స్టోర్లను ప్రారంభించింది. దీంతో 2025 డిసెంబర్ 31 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం డీమార్ట్ స్టోర్ల సంఖ్య 442కు చేరింది. ప్రధాన నగరాల నుంచీ, అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణాల వరకు డీమార్ట్ తన అడుగులు వేస్తూనే ఉంది.

స్టాక్ మార్కెట్‌లోనూ డీమార్ట్ బలమైన స్థానం కలిగి ఉంది. జనవరి 9న కంపెనీ షేరు స్వల్ప లాభంతో రూ. 3,807 వద్ద ముగిసింది. అవెన్యూ సూపర్‌మార్ట్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రస్తుతం సుమారు రూ. 2.48 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. ఈ స్టాక్‌కు 52 వారాల గరిష్ఠ ధర రూ. 4,949.50 కాగా, కనిష్ఠ ధర రూ. 3,340గా ఉంది.

డీమార్ట్ కథ ఒక క్లియర్ మెసేజ్ ఇస్తుంది. భారీ ఆర్భాటం లేకుండా, ఖర్చులపై కఠిన నియంత్రణతో, వినియోగదారుడికి నిజమైన విలువ అందిస్తే ఎంత పెద్ద విజయం సాధించవచ్చో డీమార్ట్ ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. రాధాకిషన్ దమానీ విజన్, క్రమశిక్షణతో నడిచే బిజినెస్ మోడల్, వినియోగదారుల నమ్మకం.. ఇవన్నీ కలిసి డీమార్ట్‌ను భారత రిటైల్ రంగంలో ఒక అజేయ శక్తిగా మార్చాయి.

