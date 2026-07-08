/D Mart Discounts: డిస్కౌంట్లతో కోట్ల వ్యాపారం.. డీమార్ట్ ఆఫర్స్ వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఇదే!

D Mart Offers: భారత్లో తక్కువ ధరలకు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలంటే చాలా మంది ముందుగా గుర్తు చేసుకునే పేరు డీమార్ట్. కిరాణా సరుకులు, ఆహార పదార్థాలు, గృహోపకరణాలు, దుస్తులు, వ్యక్తిగత అవసరాల వస్తువులు ఇలా వేలాది ఉత్పత్తులను ఒకే చోట అందుబాటు ధరల్లో విక్రయిస్తూ డీమార్ట్ దేశంలో ప్రముఖ రిటైల్ సంస్థగా ఎదిగింది. అయితే ఈ భారీ విజయానికి కారణం కేవలం ఆఫర్లు మాత్రమే కాదు. దాని వెనుక బలమైన వ్యాపార ప్రణాళిక ఉంది.
డీమార్ట్ను ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాధాకిషన్ దమానీ (ఆర్కే దమానీ) స్థాపించారు. ఆయన మొదట స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారుగా మంచి పేరు సంపాదించారు. తర్వాత రిటైల్ రంగంలో అవకాశాలను గుర్తించి కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభించారు. 1999లో ఒక రిటైల్ ఫ్రాంచైజీ నిర్వహించిన తర్వాత, తన ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా సొంత సంస్థను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. దీంతో 2000లో అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ అనే కంపెనీని స్థాపించారు. 2002లో ముంబైలో తొలి డీమార్ట్ స్టోర్ను ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి సంస్థ వేగంగా విస్తరిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా వందలాది స్టోర్లను ఏర్పాటు చేసింది.
2017లో డీమార్ట్ షేర్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ అయింది. ప్రస్తుతం కూడా కంపెనీలో అత్యధిక వాటా దమానీ కుటుంబం చేతుల్లోనే ఉంది. దీంతో సంస్థపై నియంత్రణ కూడా వారి వద్దే కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం డీమార్ట్కు అన్షుల్ అసావా సీఈఓగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయనకు రిటైల్ రంగంలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. గతంలో ప్రముఖ అంతర్జాతీయ కంపెనీలో కీలక పదవుల్లో పనిచేశారు.
డీమార్ట్ విజయానికి ప్రధాన కారణం దాని ప్రత్యేక వ్యాపార విధానం. సంస్థ నిర్వహణ ఖర్చులను వీలైనంత తగ్గించి, ఆ ప్రయోజనాన్ని వినియోగదారులకు తక్కువ ధరల రూపంలో అందిస్తుంది. అందుకే డీమార్ట్లో చాలా వస్తువులు ఇతర దుకాణాల కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తుంటాయి. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, సంస్థ ఎక్కువ ప్రకటనలపై భారీగా ఖర్చు చేయదు. వినియోగదారుల నమ్మకమే తమకు పెద్ద ప్రచారమని భావిస్తుంది. అలాగే స్టోర్ల కోసం సాధ్యమైనంత వరకు సొంత భవనాలను ఉపయోగించడం లేదా దీర్ఘకాల లీజుకు తీసుకోవడం ద్వారా అద్దె ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది.
అదే విధంగా, పరిమిత సంఖ్యలో బ్రాండ్లను పెద్ద మొత్తాల్లో కొనుగోలు చేసి కంపెనీల నుంచి మంచి తగ్గింపులు పొందుతుంది. ఈ ఆదాను కూడా వినియోగదారులకు తక్కువ ధరల రూపంలో అందిస్తుంది. కొత్త స్టోర్లను ఒకే ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రవాణా, పంపిణీ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి.
ఈ విధంగా ఖర్చులను నియంత్రిస్తూ, నాణ్యమైన వస్తువులను తక్కువ ధరలకు అందించడం వల్లే డీమార్ట్ దేశంలో అత్యంత విజయవంతమైన రిటైల్ చైన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. అందుకే ప్రతి రోజు లక్షలాది మంది వినియోగదారులు డీమార్ట్ను తమ షాపింగ్కు మొదటి ఎంపికగా ఎంచుకుంటున్నారు.