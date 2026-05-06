D Mart Summer Offers 2026: D Mart లో భారీ డిస్కౌంట్లు.. సగం ధరకు 390 ఉత్పత్తులు.. మధ్యతరగతికి బంపర్ ఆఫర్!

D Mart Summer Offers 2026:మధ్యతరగతి ప్రజలకు తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన వస్తువులు అందించే ప్రముఖ సూపర్ మార్కెట్లలో డీ మార్ట్ ఒకటి. రోజువారీ అవసరాలకు కావాల్సిన సరుకులను తక్కువ ధరల్లో అందిస్తూ డీ మార్ట్ మంచి గుర్తింపు సంపాదించింది. పండుగల సమయంలోనే కాకుండా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కూడా భారీ ఆఫర్లు ప్రకటించడం ఈ సంస్థ ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వేసవి సీజన్ సందర్భంగా మరోసారి వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ప్రస్తుతం డీ మార్ట్లో దాదాపు 390 ఉత్పత్తులపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయని సమాచారం. ఇందులో ఇంటి అవసరాలకు ఉపయోగించే అనేక వస్తువులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా షాంపూలు, సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు, టాయిలెట్ క్లీనర్లు, డిష్ వాష్ లిక్విడ్లు, బిస్కెట్లు, టీ పొడి, కాఫీ పొడి వంటి వస్తువులు తగ్గింపు ధరల్లో లభిస్తున్నాయి.
అంతేకాదు ప్రముఖ బ్రాండ్లకు చెందిన ఉత్పత్తులపై కూడా మంచి ఆఫర్లు అందిస్తున్నారు. హార్పిక్, డెటాల్, హార్లిక్స్, బూస్ట్, డాబర్ హనీ వంటి బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులు కూడా డిస్కౌంట్లో అందుబాటులో ఉండటం వినియోగదారులకు మరింత ప్రయోజనకరంగా మారింది. ముఖ్యంగా నెలసరి సరుకులు కొనేవారికి ఈ ఆఫర్లు కొంతమేర ఖర్చును తగ్గించే అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.
ఇక డైలీ సేవింగ్స్ పేరుతో మరో ప్రత్యేక ఆఫర్ కూడా కొనసాగుతోంది. ఇందులో సుమారు 65 ఉత్పత్తులపై 10 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు తగ్గింపులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కందిపప్పు వంటి నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఇందులో ఉండటం గమనార్హం. దీంతో సాధారణ కుటుంబాలు తమ నెలవారీ బడ్జెట్ను కొంతవరకు నియంత్రించుకునే అవకాశం ఉంది.
వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూల్డ్రింక్స్ మరియు ఇతర చల్లని పానీయాలపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందిస్తున్నారు. పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే ఉత్పత్తులపై తగ్గింపు ధరలు ఉండటంతో చాలా మంది వినియోగదారులు డీ మార్ట్ స్టోర్లకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఈ ఆఫర్లు కేవలం స్టోర్లలోనే కాకుండా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా అందుబాటులో ఉండటం మరో విశేషం. ఇంట్లో నుంచే ఆర్డర్ చేసే వారికి కూడా తగ్గింపు ధరలు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రాంతాన్ని బట్టి కొన్ని ఉత్పత్తుల ధరలు మరియు లభ్యత మారే అవకాశం ఉంటుంది.
అలాగే కొన్ని బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డులు లేదా ప్రత్యేక యూపీఐ యాప్ల ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తే అదనపు క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు ఏ కార్డు లేదా యాప్పై ఆఫర్ ఉందో ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇలా చేస్తే మరింత ఆదా చేసుకోవచ్చు.
షాపింగ్కు వెళ్లే సమయం కూడా చాలా ముఖ్యమని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా శనివారం, ఆదివారం సాయంత్రం సమయంలో స్టోర్లలో భారీగా జనసందోహం ఉంటుంది. దీంతో బిల్లింగ్ కోసం ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సి రావచ్చు. అందువల్ల సాధారణ రోజుల్లో మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో వెళితే తక్కువ సమయంలో షాపింగ్ పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.