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D Mart Varalakshmi Vratam Offers: వరలక్ష్మీ వ్రతం షాపింగ్‌కు డీమార్ట్‌లో భారీ ఆఫర్లు.. 70 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 20, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:01 PM IST

D Mart Varalakshmi Vratam Offers:వరలక్ష్మీ వ్రతం షాపింగ్‌కు వెళ్లేవారికి డీమార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పూజా సామగ్రి, స్వీట్లు, స్నాక్స్‌తో పాటు నెలాఖరు సందర్భంగా పలు వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్లు లభించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ఉత్పత్తులపై 70 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉందని సమాచారం. ఈ వీకెండ్‌లో షాపింగ్ చేసే ముందు డీమార్ట్ ఆఫర్లను ఓసారి చెక్ చేయండి.

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డీమార్ట్ ఆఫర్లు

వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా షాపింగ్ చేయాలని చూస్తున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారొచ్చు. ఈ శుక్రవారం వరలక్ష్మీ వ్రతం ఉండటంతో చాలామంది ఇప్పటికే పూజకు కావాల్సిన వస్తువులు, పండ్లు, స్వీట్లు, ఇంటి అవసరాల కోసం షాపింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో డీమార్ట్‌లో కూడా పలు వస్తువులపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు సమాచారం. నెలాఖరు కావడంతో కొన్ని వస్తువులపై మరిన్ని డిస్కౌంట్లు లభించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.  

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డీమార్ట్ డిస్కౌంట్లు

వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజున ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా పూజ చేస్తారు. అందుకే పూజకు అవసరమైన పసుపు, కుంకుమ, అగరబత్తులు, దీపాలు, పూజా సామగ్రి వంటి వస్తువులకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఇలాంటి వస్తువులను ఒకేసారి కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నవారు డీమార్ట్‌లో లభించే ఆఫర్లను పరిశీలించవచ్చు. కొన్ని పూజా వస్తువులపై మంచి తగ్గింపు ధరలు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

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వరలక్ష్మీ వ్రతం షాపింగ్

అంతేకాదు.. వ్రతం సందర్భంగా ఇంటికి వచ్చే బంధువులు, స్నేహితులకు స్వీట్లు ఇవ్వడం కూడా చాలామంది కుటుంబాల్లో సాధారణం. దీంతో స్వీట్లు, స్నాక్స్ వంటి వాటికి కూడా ఈ సమయంలో కొనుగోళ్లు పెరుగుతాయి. డీమార్ట్‌లో కొన్ని స్వీట్లు, ఇతర ఆహార పదార్థాలపై ప్రత్యేక ధరలు ఉండొచ్చని సమాచారం. కొన్ని ఉత్పత్తులపై భారీగా డిస్కౌంట్ లభిస్తుందని ప్రచారం జరుగుతోంది.  

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డీమార్ట్ వీకెండ్ ఆఫర్లు

అయితే 70 శాతం వరకు తగ్గింపు అన్ని వస్తువులపై ఉంటుందని భావించకూడదు. ఉత్పత్తి, బ్రాండ్, స్టోర్, ప్రాంతాన్ని బట్టి ఆఫర్ ధరలు మారే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఆఫర్ స్టాక్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండవచ్చు. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు అసలు ధర, ఆఫర్ ధరను తప్పకుండా పరిశీలించడం మంచిది.  

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పూజా సామగ్రి ఆఫర్లు

ఈ వీకెండ్‌లో వరలక్ష్మీ వ్రతం షాపింగ్‌తో పాటు నెలాఖరు కొనుగోళ్లను కూడా ఒకేసారి పూర్తి చేసుకోవాలని భావించే వారికి డీమార్ట్ ఆఫర్లు ఉపయోగపడొచ్చు. ఇంటికి అవసరమైన సరుకులు, పూజా సామగ్రి, స్వీట్లు, స్నాక్స్ వంటి వాటిని కొనుగోలు చేసే ముందు అందుబాటులో ఉన్న డిస్కౌంట్లను చెక్ చేస్తే కొంత డబ్బు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వరలక్ష్మీ వ్రతం షాపింగ్ కోసం బయటకు వెళ్లే వారు దగ్గర్లోని డీమార్ట్ స్టోర్‌లో తాజా ఆఫర్లను ఒకసారి పరిశీలించవచ్చు.

TAGS:
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