English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
DA 2 Percent Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ భారీ గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!

DA 2 Percent Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,  పెన్షనర్లకు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న గుడ్ న్యూస్ అందింది. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల జీతాలు పెరగబోతున్నాయి. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కరువు భత్యాన్ని మరో 2 శాతం పెంచేందుకు ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర క్యాబినెట్ శనివారం అధికారికంగా ఆమోదముద్ర వేసింది.
 
1 /5

ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ధరల దృష్ట్యా, ఉద్యోగుల ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణంగా ఏటా రెండుసార్లు (జనవరి, జూలై) డీఏను సవరిస్తుంటారు. గత అక్టోబర్‌లో కేంద్రం డీఏను 55 శాతం నుండి 58 శాతానికి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. 

2 /5

ఇప్పుడు తాజా 2 శాతం పెంపుతో కేంద్ర ఉద్యోగుల కరువు భత్యం మరింత పెరగనుంది. దీనివల్ల సుమారు 48 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 67 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది

3 /5

   ఈ పెంపును జూలై 1, 2025 నుండి అమలులోకి తెచ్చినట్లు సమాచారం. దీనివల్ల పెంపు ప్రకటన ఇప్పుడు వచ్చినా, గత నెలలకు సంబంధించిన అరియర్స్  కూడా ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. ఏప్రిల్ నెల జీతంలోనే ఈ కొత్త పెంపు వర్తించే అవకాశం ఉండటంతో ఉద్యోగుల జేబులు ఖుష్ కానున్నాయి.

4 /5

ఒక సాధారణ ఉద్యోగి బేసిక్ పే   ఆధారంగా ఈ పెంపు లెక్కించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి కనీస వేతనం రూ. 18,000 అనుకుంటే, 2 శాతం పెంపు ద్వారా నెలకు అదనంగా రూ. 360 వరకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. బేసిక్ పే ఎక్కువగా ఉన్న అధికారులకు ఈ పెంపు వేలల్లో ఉంటుంది. పెన్షనర్లకు కూడా  డియర్నెస్ రిలీఫ్  రూపంలో ఇదే తరహా ప్రయోజనం అందుతుంది.

5 /5

ఒకవైపు పండగలు, మరోవైపు పెరిగిన జీతాలు కేంద్ర ఉద్యోగులకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రష్యా చమురుపై రాయితీలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల పతనం వంటి వార్తల మధ్య.. ఇప్పుడు నేరుగా జీతం పెరుగుతుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఇళ్లలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.

Next Gallery

