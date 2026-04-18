  • DA 4 Percent Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 4శాతం డీఏ పెంపు ఖాయం? మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో లెక్క చూడండి..!!

DA 4 Percent Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 4శాతం డీఏ పెంపు ఖాయం? మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో లెక్క చూడండి..!!

DA 4 Percent Hike:  ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ శాలరీ స్లిప్పులో ప్రతినెలా ఎప్పుడెప్పుడు మార్పు వస్తుందా అని ఆతురతగా ఎదురు చూస్తే ప్రధాన అంశం డిఏ పెంపు. ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం.. రానున్న డీఏ రివిజన్ లో 2 శాతం నుంచి 4శాతం వరకు పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది చిన్న మొత్తం అనిపించినప్పటికీ.. ప్రతినెలా అకౌంట్లో జమ అయ్యేటప్పుడు మీ ఆదాయానికి ఒక స్థిరమైన భరోసాను కల్పిస్తుంది. 
డీఏను ప్రభుత్వం తమకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పెంచదు. ఇది వినియోగదారుల ధరల సూచీ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంది. అంటే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు ఆ భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఉద్యోగుల డీఏను పెంచుతుంది. గతేడాది కాలంగా ద్రవ్యోల్పణం స్థిరంగా ఉన్నా.. ఆహార, ఇంధన ధరల్లో కొంత పెరుగుదల మాత్రం కనిపిస్తోంది. 

అందుకు ఈ ఏడాది డీఏ 50శాతం మార్కును దాటి సుమారు 53శాతం నుంచి 54శాతం వరకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ప్రభుత్వం 2 నుంచి 4శాతం డీఏ పెంచినట్లయితే ఎవరికి ఎంత పెరుగుతుందో పూర్తి లెక్కలతో తెలుసుకుందాం.   

ఇది మీ బేసిక్ పే ఆధారంగా ఈ పెంపు అనేది మారుతుంటుంది. ఒకవేళ మీ బేసిక్ పే రూ. 18వేలు ఉన్నట్లయితే నెలవారీ జీతంలో రూ. 360 నుంచి 540వరకు పెరుగుతుంది. రూ. 56,100 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి నెలకు సుమారు రూ. 1,100 కంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికి పెరుగుతుంది. 

ఇక ఉన్నతస్థాయి అధికారులకు అయితే రూ. 2.5లక్షల బేసిక్ పే ఉన్నవాళ్లకు నెలకు రూ. 5వేల నుంచి 7500 వరకు పెరుగుతుంది. అదనపు ప్రయోజనం కూడా లభిస్తుంది. ఏడాది మొత్తంగా చూసినట్లయితే.. ఎలాంటి పదోన్నతి లేకున్నా జీతంలో ఒక మంచి పెరుగుదల అనేది కనిపిస్తుంది. 

ఇక బ్యాంక్ బజార్ సీఈవో ఆదిల్ శెట్టి విశ్లేషించిన తీరు 2016లో కేవలం 2శాతంగా ఉన్న డీఏ నేడు దాదాపు 60శాతానికి చేరువలో ఉందని పేర్కొన్నారు. గత దశాబ్ద కాలంలో పెరిగిన ధరలను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. ధరలు పెరిగిన ప్రతిసారీ ప్రభుత్వం చేసే ఈ చిన్న సర్దుబాట్లు ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలు పడిపోకుండా కాపాడుతున్నాయన్నారు. నిత్యావసర ఖర్చులు పెరిగిన వేగంతో డీఏ కూడా పెరుగుతూ రావడం వల్ల సామాన్యులకు కాస్త ఊరట లభిస్తుందన్నారు.   

ఒక త్వరలోనే రాబోయే డీఏ పెరుగుదల అనేది కేవలం జీతం పెరగడమే కాదు.. అది పెరుగుతున్న ఖర్చుల నుంచి మీకు లభించి ఒక రక్షణ కవచంగా మారుతుంది. ద్రవ్యోల్బణం కచ్చితంగా ఎలా ఉంటుందో వచ్చే నెలలోనే తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి తుది పెంపుపై ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన చేసే వీలుంటుంది. అంతవరకు మీ ప్రస్తుత బేసిక్ పే ఆధారంగా పైన పేర్కొన్న లెక్కలతో మీ అంచనాలను సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.   

