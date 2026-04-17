DA 5 Percent Hike: డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన.. ఆ ఉద్యోగులకు 5 శాతం జీతం పెంపు.. ఏప్రిల్ నుంచే అమల్లోకి..!!

DA 5 Percent Hike: జనవరి నుంచి జూన్ వరకు గల అర్థ వార్షిక జీతానికి సంబంధించిన డీఏ కోసము  ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతగానో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా హోలీ పండుగ సమయంలో డిఎం ప్రకటిస్తారు.  కానీ అది ఇంతవరకు ఇంకా అందలేదు. ఈ నిరీక్షణ మధ్య కొంతమంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు వారి కరువు భత్యంలో పెరుగుదల లభించింది. ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం. 
6వ వేతన సంఘం స్కేల్ కింద జీతాలు పొందుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కరువు భత్యం పెంచుతున్నట్లు మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. డిఏను 252 శాతం నుంచి 257 శాతానికి పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది5 శాతం పెరుగుదలకు సమానంగా ఉంటుంది.

 ఈ పెంపు జులై 1వ తేదీ 2025 నుంచి వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. అయితే ఉద్యోగులు ఈ పెరిగిన భత్యాన్ని ఏప్రిల్1, 2026 నుంచి తమ జీతాల్లో అందుకోవడం ప్రారంభమవుతుంది. జులై 1 2025 నుంచి మార్చి 31 2026కు ఉన్న మధ్య కాలానికి సంబంధించిన బకాయిలను  జులై, అక్టోబర్ 2026 మధ్య 6 సమాన వాయిదాలలో చెల్లిస్తారు. 

 ఈ దశ వారి చెల్లింపు కార్యక్రమం రాష్ట్ర ఖజానాపై భారాన్ని తగ్గించడంతోపాటు ఉద్యోగులు చివరి వరకు వారి పూర్తి బకాయిలను అందుకునేలా చూడడంగా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. ఈ కాలంలో ఏ ఉద్యోగి అయినా రిటైర్మెంట్ చేసిన లేదా మరణించిన వారికి లేదా వారు నామినేట్ చేసిన కుటుంబ సభ్యులకు బకాయిలు ఉన్న మొత్తం సొమ్మును ఒకేసారి అందిస్తామని తద్వారా బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణమే ఉపశమనం కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

 50 పైసలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నా ఏ   భిన్నానైనా తర్వాతి పూర్తి రూపాయికి రౌండప్ చేస్తారు. అయితే 50 పైసల కంటే తక్కువ ఉన్న ఏ మొత్తాన్ని అయినా విస్మరిస్తారు. ఈ నిర్ణయం ప్రధానంగా ఇప్పటికే 6వ వేతన సంఘం కింద పనిచేస్తున్న సుమారు లక్ష మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అధికారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.

 గతంలో 7వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగులు కూడా 3 శాతం డిఏను పెంచింది. దీనితో వారి డిఏ 50 శాతానికి చేరుకుంది. ఈ సవరణ ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి పాత వేతన స్కేలు పై పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు ఒక చర్యగా అభివర్ణించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.

 ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 2026 మొదటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను తమ కరువు భత్యాన్ని ఇంకా అందుకోలేకపోతున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ భత్యాన్ని 2 లేదా 3 శాతం పెంచవచ్చన్న అంచనాలు వేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇదే జరిగినట్లయితే కరువు భత్యం 60 లేదా 61 శాతానికి చేరుకుంటుంది.   

MP govt Dearness allowance DA 6th Pay Commission DA news MP DA hike 2026 Madhya Pradesh dearness allowance Sixth Pay Commission MP MP government employees salary

