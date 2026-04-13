English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • DA 60 Percent Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..రూ.360 నుండి రూ. 7,500 వరకు శాలరీ పెంపు..!!

DA 60 Percent Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..రూ.360 నుండి రూ. 7,500 వరకు శాలరీ పెంపు..!!

DA Hike: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే గత కొన్ని నెలలుగా ఊరిస్తూ ఊదరగొడుతున్న కరువు భత్యం డీఏ పెంపుపై స్పష్టత వచ్చేసింది. 2026 బడ్జెట్ కేటాయింపులు, ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను బట్టి చూసినట్లయితే.. కేంద్రం త్వరలోనే డీఏ పెంపును అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఈ సారి ప్రకటన ఆలస్యం అవ్వడానికి గల కారణాలంటి. ఎవరికి ఎంత మేర లబ్ది చేకూరుతుంది.. ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
1 /7

ప్రముఖ ఆర్థిక నిపుణులు, బ్యాంక్ బజార్ సీఈవో ఆదిల్ శెట్టి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం  2 నుంచి 3 శాతం వరకు డీఏను పెంచే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న డీఏకు తోడైనట్లయితే.. మొత్తం డీఏ 60శాతానికి చేరుంది. 2016లో కేవలం 2శాతంగా ఉన్న డీఏ నేడు 60శాతానికి చేయడం ద్రవ్యోల్బణ తవ్రను తెలియజేస్తోందన్నారు. 

2 /7

మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో తెలుసా?  బేసిక్ పే ఆధారంగా..చూసినట్లయితే.. డీఏ పెంపు అనేది ప్రతి ఉద్యోగి  మూల వేతనం   పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందో కొన్ని ఉదాహరణలతో చూద్దాం. రూ. 18,000 మూల వేతనం ఉన్న ఈ స్థాయి ఉద్యోగులకు నెలకు రూ. 360 నుండి రూ. 540 వరకు అదనంగా అందుతుంది.

3 /7

అదే 9,200 మూల వేతనం ఉన్న వారి  జీతంలో నెలకు రూ. 584 నుండి రూ. 876 వరకు పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.రూ. 56,100 మూల వేతనం ఈ కేటగిరీ వారికి నెలకు సుమారు రూ. 1,100 నుండి రూ. 1,600 వరకు అదనపు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. రూ. 2.5 లక్షలు సీనియర్ అధికారులు అయితే అత్యున్నత స్థాయి అధికారుల జీతాలు ప్రతి నెలా రూ. 5,000 నుండి రూ. 7,500 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

4 /7

ప్రకటన ఆలస్యానికి కారణాలేంటి? సాధారణంగా డీఏ పెంపును మార్చి నెలాఖరులోగా ప్రకటిస్తారు. కానీ ఈసారి 8వ వేతన సంఘం  ఏర్పాటు దిశగా కసరత్తు జరుగుతుండటం, పరిపాలనాపరమైన కొన్ని ప్రక్రియల వల్ల ఆలస్యమైందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం 2026-27 బడ్జెట్‌లో జీతాలు, పెన్షన్ల కోసం భారీగా నిధులను ఇప్పటికే కేటాయించింది. కాబట్టి పెంపు అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది.

5 /7

బకాయిలు  ఎప్పుడు వస్తాయి? ఒకవేళ ఏప్రిల్ నెలాఖరులో ప్రభుత్వం ఈ ప్రకటన చేసినప్పటికీ.. పెంపు మాత్రం జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చినట్లుగానే పరిగణిస్తారు. అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలకు సంబంధించిన బకాయిలను  ఉద్యోగులు ఒకేసారి అందుకుంటారు. పెరిగిన జీతంతో పాటు ఈ ఎరియర్లు కూడా చేతికి రావడం ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరటనిస్తుంది

6 /7

డీఏ లెక్కింపు ఎలా జరుగుతుంది? కరువు భత్యాన్ని నిర్ణయించడంలో గత 12 నెలల కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్  ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలు దెబ్బతినకుండా ప్రభుత్వం ఈ భత్యాన్ని సవరిస్తుంది.

7 /7

పెరుగుతున్న ధరల దృష్ట్యా ఈ డీఏ పెంపు కేంద్ర ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కొండంత అండగా నిలవనుంది. మరికొద్ది రోజులు ఓపిక పడితే, పెరిగిన శాలరీ   భారీ ఎరియర్లతో మీ బ్యాంక్ ఖాతాలు కళకళలాడటం ఖాయమని చెప్పాలి. 

DA hike Central Govt Employees 7th Pay Commission 8th Pay Commission Salary Arrears Business News telugu Central Govt DA Hike 2026

Next Gallery

