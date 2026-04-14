DA, DR Hike: కంటతడి పెట్టించిన సుప్రీం తీర్పు..పెన్షన్ అంటే భిక్ష కాదు.. హక్కు, ఇక ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సమానంగా డీఏ..!!

DA, DR Hike: భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తోంది. పెన్షన్ అంటే భిక్ష కాదు వారి హక్కు అంటూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మొట్టికాయలు వేసింది. ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల పట్ల వివక్ష చూపించడం.. రాజ్యంగ విరుద్ధమని సుప్రీం తేల్చి చెప్పింది. ఉద్యోగులకు ఒక న్యాయం, పెన్షనర్లకు మరోక న్యాయం ఉండకూడదని స్పష్టం చేసింది. జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ కేవీ విశ్వనాథ్ ల ధర్మాసనం వెలువరించిన ఈ తీర్పులో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు పెన్షనర్లకు కూడా సమానంగా గౌరవం, ఆర్థిక భద్రత కల్పించాలంటూ సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. కరువు భత్యం విషయంలో సర్వీసులో ఉన్న ఉద్యోగులకు ఒకవిధంగా.. రిటైర్ అయిన పెన్షనర్లకు మరో విధంగా ఉండటం రాజ్యంగం కల్పించిన సమానత్వ హక్కుకే విరుద్దమని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఈ తీర్పు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది పెన్షనర్లకు కొండంత అండగా నిలిచిందని చెప్పాలి.
కేసు నేపథ్యం చూస్తే.. కేరళ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ తన దగ్గర పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు కరువు భత్యాన్ని 14 శాతం పెంచింది. పెన్షనర్లకు మాత్రం 11 శాతం మాత్రమే డియర్నెస్ రిలీఫ్ను కేటాయించింది. సంస్థ ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉందని.. అందుకే పెన్షనర్లకు తగ్గించామని మేనేజ్మెంట్ వాదించింది. పని చేస్తున్న వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి వస్తుందని సమర్థించుకుంది. కానీ..ఈ వివక్షను సవాలు చేస్తూ పెన్షనర్లు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నదంటే? జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ కేవీ విశ్వనాథన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారిస్తూ ప్రభుత్వాలకు, ప్రభుత్వ సంస్థలకు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది:
సమానత్వ హక్కు: ఒకే సంస్థకు చెందిన వారిని సర్వీసులో ఉన్నవారు, రిటైర్ అయిన వారు అని రెండుగా విభజించి.. ఒకరికి ఎక్కువ ప్రయోజనం, మరొకరికి తక్కువ ప్రయోజనం కల్పించడం చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొంది.
పెన్షన్ అంటే భిక్ష కాదు: పెన్షన్ అనేది యజమాని ఇచ్చే దానం లేదా భిక్ష కాదు. అది ఉద్యోగి తన జీవిత కాలంలో అందించిన సేవలకు గాను పొందే చట్టబద్ధమైన హక్కు అని స్పష్టం చేసింది.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు సాకు కావు: సంస్థ నష్టాల్లో ఉందన్న కారణంతో కేవలం పెన్షనర్ల హక్కులను కాలరాయడం సరికాదు. సంస్థ పరిస్థితులు ఏవైనా, ఉద్యోగులతో సమానంగానే పెన్షనర్లను కూడా చూడాలి. పెన్షనర్లకు రావాల్సిన బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
ఈ తీర్పు కేవలం కేరళ ఆర్టీసీకే పరిమితం కాదు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలన్నింటికీ ఇది వర్తిస్తుంది. ఇకపై ఏ ప్రభుత్వ సంస్థ కూడా ఉద్యోగులకు పెంచి, పెన్షనర్లకు తగ్గించే సాహసం చేయలేదు.నిధుల లేమి పేరుతో డీఏ, డీఆర్ బకాయిలను ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో పెడుతున్న ప్రభుత్వాలపై ఈ తీర్పు తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకురానుంది.
ధరల పెరుగుదల అందరికీ సమానమే అయినప్పుడు, ఆర్థిక వెసులుబాటు కూడా అందరికీ సమానంగానే అందాలని సుప్రీంకోర్టు నొక్కి చెప్పడం పెన్షనర్ల ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచింది. వయసు పైబడిన తరుణంలో పెన్షనే వారికి ఏకైక ఆధారం. అటువంటి పెన్షనర్ల ప్రయోజనాలను కాపాడుతూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పు చారిత్రాత్మకమైనది. ఇది ప్రభుత్వాల కళ్లు తెరిపించేలా ఉండటమే కాకుండా, పెన్షనర్లు కూడా సమాజంలో సమానమైన గౌరవం పొందేలా చేస్తోంది.