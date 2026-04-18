DA Hike: కేంద్ర ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఎ 2% పెంపు మంజూరు!

DA Hike:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త వచ్చేసింది. తాజాగా కేంద్ర మంత్రివర్గం డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)ను 2 శాతం పెంచడానికి ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు.. పెన్షన్ పొందుతున్నవారికి లాభం చేకూరనుంది.
ఇప్పటికే గతంలో అక్టోబర్ నెలలో డీఎను 55 శాతం నుండి 58 శాతానికి పెంచారు. ఆ పెంపు జూలై 1, 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మరోసారి 2 శాతం పెంపు రావడంతో ఉద్యోగుల జీతాల్లో మరింత పెరుగుదల కనిపించనుంది. ఈ పెంపు వల్ల ఉద్యోగులకు ఎంతో లాభం రానుంది. ఈ పెంపుతో ఇప్పటి వరకు ఉన్న 58% డీఏ 60%కి పెరిగింది. ఈ కొత్త రేటు 2026 జనవరి నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. ఇదే విధంగా పెన్షనర్లకు ఇచ్చే డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR) కూడా 2% పెరుగుతుంది.
డియర్నెస్ అలవెన్స్ అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే అదనపు భత్యం. ఇది వారి ప్రాథమిక జీతానికి శాతంగా లెక్కిస్తారు. దేశంలో ధరలు పెరుగుతున్నప్పుడు, ఆ ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ డీఎను పెంచుతూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఉద్యోగులు తమ రోజువారీ ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించగలుగుతారు.ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా 1 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులు .. పెన్షనర్లు లాభపడతారు. వారి నెల జీతంలో కొంత పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతం రూ.30,000 ఉంటే, ముందుగా అతనికి 58% డీఏగా రూ.17,400 వచ్చేది. ఇప్పుడు 60% డీఏగా రూ.18,000 వస్తుంది. అంటే ప్రతి నెల రూ.600 అదనంగా పొందుతారు.
ఈ పెంపు చిన్నదిగా కనిపించినా, కుటుంబ ఖర్చులకు కొంత సహాయం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న ధరల మధ్య ఈ డీఏ పెంపు ఉద్యోగులకు ఉపశమనం ఇస్తుంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఉద్యోగ సంఘాలు 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై కూడా పెద్ద ఆశలు పెట్టుకున్నాయి. వారు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.83 వరకు పెంచాలని కోరుతున్నారు. ఇది అమల్లోకి వస్తే కనీస జీతం రూ.18,000 నుండి సుమారు రూ.69,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, కుటుంబ నిర్వచనాన్ని విస్తరించి ఆధారపడే తల్లిదండ్రులను కూడా చేర్చాలని, జీతాల్లో అసమానతలు తగ్గించాలని, మరింత పెరుగుదల ఇవ్వాలని సూచనలు చేశారు.
మొత్తం పైన ఈ నిర్ణయంతో ఉద్యోగులకు లాభం రానుంది. డి.ఎ హైక్ కోసం ఎన్నో రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్లకు ఈ వార్త సంతోషం తీసుకొచ్చి పెట్టింది.