DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. DA భారీగా పెంపు..

DA hike 2026: IBA (Indian Banks Association) 2026 యేడాదికి సవరించిన డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) రేటును అనౌన్స్ చేసింది. దీంతో పాటు, జూలై 2026 వరకు పెన్షనర్లకు సవరించిన డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR)ను కూడా ప్రకటించింది. ఇది లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెద్ద ఎత్తున ఆర్ధికంగా లాభం కలగించబోతుంది.
IBA DA hike 2026: ప్రస్తుతం, లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం 2026 జనవరి నుంచి అమల్లోకి రాబోతుంది. పెరిగిన జీతం, DA సవరణ కోసం ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 8వ వేతన సవరణ ఎప్పటి నుంచి పెంచినా.. అది 2026 జనవరి నుంచి ఉద్యోగులకు ఏరియర్స్ ఇవ్వనున్నారు. ఇంతలో, ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (IBA) ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, 2026 నెలలకు వివిధ బ్యాంకు ఉద్యోగులకు సవరించిన డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)ను ప్రకటించింది.
దీంతో పాటు, ఫిబ్రవరి నుండి జూలై 2026 వరకు పెన్షనర్లకు సవరించిన డియర్నెస్ అలవెన్స్, డియర్నెస్ రిలీఫ్ (DR)ను కూడా ప్రకటించింది.8.3.2024 తేదీ నాటి XII BPS/9TH జాయింట్ నోట్ కింద బ్యాంకు ఉద్యోగులకు ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ 2026లకు DA రేటు 25%, ఇది ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 2025లకు DA రేట్ల కంటే దాదాపు 4% శాతం ఎక్కువ. ముఖ్యంగా, ఈ సవరించిన DA పెరుగుదల అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 2025కి వినియోగదారుల ధరల సూచిక ఆధారంగా ఈ పెరుగుదల ఉండనుంది.
ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ 2026 నెలలకు కార్మికులు, అధికారులకు చెల్లించాల్సిన డియర్నెస్ అలవెన్స్ రేటు 'జీతం'లో 25% ఉంటుంది. 'జీతం'పై DAలో 0.01% మార్పు CPI 2016లో 123.03 పాయింట్లు ఉండనున్నాయని IBA 2 ఫిబ్రవరి 2026 నాటి సర్క్యులర్లో పేర్కోనడం విశేషం.ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ 2026 నెలలకు కార్మికులు, అధికారులకు చెల్లించాల్సిన డియర్నెస్ అలవెన్స్ రేటు 'జీతం'లో 59.08% ఉంటుందని IBA తెలిపింది.
బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు డియర్నెస్ అలవెన్స్ను సవరిస్తూనే, పెన్షనర్లకు చెల్లించాల్సిన డియర్నెస్ పరిహారాన్ని కూడా IBA సవరించింది. మొత్తంమీద, ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (IBA) కొత్త సర్క్యులర్ బ్యాంకు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ అని చెప్పాలి.
గమనిక: IBA బ్యాంక్ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లు DA/DR సవరించిన సమాచారం ఫిబ్రవరి 2026 నాటి IBA సర్క్యులర్లపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. మరిన్ని వివరాల కోసం దయచేసి IBA వెబ్సైట్ను సందర్శించడం. జీ న్యూస్ ఈ లావాదేవీలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు.