Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /DA Hike 2026: డీఏ పెంపు ఎలా నిర్ణయిస్తారు.. ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాల్సిన కీలక విషయాలు ఇవే..!

DA Hike 2026: డీఏ పెంపు ఎలా నిర్ణయిస్తారు.. ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాల్సిన కీలక విషయాలు ఇవే..!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 15, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:07 PM IST

DA Hike 2026:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రతి సంవత్సరం అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశాల్లో డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) ఒకటి. జీవన వ్యయం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భారం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం డీఏను అందిస్తుంది. ఇది ప్రాథమిక వేతనంలో ఒక శాతంగా లెక్కిస్తారు.

Central Government Employees1/5

డీఏ లెక్కింపు

2026 జనవరి 1 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏను 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పెంచింది. దీంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అదనపు ప్రయోజనం లభించింది. ప్రస్తుతం మరోసారి డీఏ పెంపుపై ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. డీఏను ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు. మొదటిది ఇండస్ట్రియల్ డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (IDA). ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది. వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) ఆధారంగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి దీనిని సమీక్షిస్తారు.  

7th Pay Commission2/5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

రెండోది వేరియబుల్ డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (VDA). ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సంవత్సరానికి రెండు సార్లు దీనిని సవరిస్తారు. డీఏ లెక్కింపు కోసం ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI) డేటాను ఉపయోగిస్తారు. ఏడో వేతన సంఘం సూచించిన విధానం ప్రకారం గత 12 నెలల సగటు AICPI ఆధారంగా డీఏ శాతం నిర్ణయిస్తారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే డీఏ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కార్మిక శాఖ విడుదల చేసే తాజా AICPI గణాంకాల కోసం ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అంచనాల ప్రకారం ఈసారి డీఏలో 3 నుంచి 4 శాతం వరకు పెంపు ఉండొచ్చని పలువురు భావిస్తున్నారు. అయితే తుది నిర్ణయం కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తర్వాతే వెలువడుతుంది.  

DA Hike 20263/5

7వ వేతన సంఘం

దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 50 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు డీఏ పెంపు వల్ల లాభపడుతున్నారు. ఇందులో రైల్వే, రక్షణ శాఖ ఉద్యోగులు, పదవీ విరమణ చేసినవారూ ఉన్నారు.  

Dearness Allowance4/5

8వ వేతన సంఘం

ఇదిలా ఉండగా, 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు 2027లో వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే అవి అమలులోకి రావడానికి మరో రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు పట్టే అవకాశముంది.  

DA Calculation5/5

ఏఐసీపీఐ

అందుకే ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల దృష్టి మొత్తం రానున్న డీఏ పెంపుపైనే ఉంది. జూలై లేదా సెప్టెంబర్‌లో ప్రభుత్వం డీఏపై ప్రకటన చేసే అవకాశముందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే తుది పెంపు ఎంత ఉంటుందనేది తాజా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

TAGS:
DA hike 2026
Dearness allowance
DA Calculation
AICPI
7th Pay Commission
Central Government Employees

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Pawan Kalyan Fan: పేర్నినాని పవన్ సార్‌కు క్షమాపణ చెప్పాలి.!. చిన్నారి నిరంజన్ చివరి వీడియో వైరల్..
pawan kalyan1 hr ago
2
KT Rama Rao1 hr ago
3
pawan kalyan2 hrs ago
4
Kothakota2 hrs ago
5
Telangana 2nd PRC2 hrs ago