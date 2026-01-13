English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana DA Hike 2026: 3.64 శాతం డీఏ పెంపుతో ఏ ఉద్యోగికి ఎంత జీతం పెరుగుతుందంటే..? పూర్తి లెక్కలు ఇవిగో..!

DA Hike Salary Calculations: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుడ్‌న్యూస్ చెప్పారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఉద్యోగులకు డియర్‌నెస్ (Dearness Allowance)ను 3.64 శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో 30.03 శాతం నుంచి 33.67 శాతానికి డీఏ చేరింది. ఈ పెంపు జూలై 1, 2023 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. డీఏ పెంపుతో ఏ ఉద్యోగికి ఎంత జీతం పెరుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
డీఏ పెంపుతో రాష్ట్ర ఖాజానాపై రూ.277 కోట్ల ఆర్థిక భారం పడనుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పెరిగిన డీఏను ఉద్యోగుల GPF అకౌంట్‌లో జమ చేయనున్నారు. ఏప్రిల్ 30వ తేదీలోపు రిటైర్ కానున్న ఉద్యోగులకు రానున్న 30 నెలల వాయిదాల్లో చెల్లించనున్నారు.

సెప్టెంబరు 1, 2004 తరువాత ఉద్యోగాల్లో చేరి.. కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌లో ఉన్న వారికి జులై 2023 నుంచి డిసెంబరు 2025 వరకు పెరిగిన డీఏలో 90 శాతాన్ని శాలరీ అకౌంట్‌లో 30 నెలలపాటు శాలరీతో పాటు ఇవ్వనున్నారు. మిగిలిన 10 శాతం డీఏ అమౌంట్‌ను CPS ప్రాన్ అకౌంట్‌లోకి జమ చేస్తారు.  

ఇక GPS లేని కంటింజెంట్‌ ఎంప్లాయీస్‌కు 30 నెలల వాయిదాల్లో డీఏ బకాయిలు అందజేయనున్నారు. ఒకవేళ ఈ జీవో విడుదలకు ముందు ఎవరైనా ఉద్యోగి మరణించి ఉంటే.. వారి వారసులకు ఒకేసారి డీఏ పెంపు బకాయిలు ఇవ్వనున్నారు.

రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులకు రూ.20920 నుంచి రూ.1,62,070 వరకు 79 రకాల మూలవేతనాలు ఉన్నాయి. రూ.20920 బేసిక్ జీతం ఉన్న వారికి ప్రస్తుతం రూ.6,282 (30.03%) అందుతుండగా.. తాజాగా 3.64 శాతం పెంపుతో రూ.7,044 అందుకోనున్నారు. అంటే నెలకు రూ.762 పెరిగింది.  

బేసిక్ రూ.29,380 ఉన్న ఉద్యోగులకు ==> కొత్త డీఏ: రూ.9,892 ==> పెరుగుదల: రూ.1,069   రూ.40,000 ఉన్న ఉద్యోగికి ==> కొత్త డీఏ: రూ.13,468 ==> నెలకు పెంపు: రూ.1,456  

అత్యధిక బేసిక్ పే రూ.1,62,070 ఉన్న ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం రూ.48,670 అందుకుంటుండగా.. తాజా పెంపుతో 54,569 రూపాయలకు చేరింది. వీరికి నెలకు రూ.5,899 జీతం పెరిగింది.  

డీఏ పెంపును ఉద్యోగ సంఘాలు స్వాగతించాయి. ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ.. ఇతర సమస్యలు కూడా పరిష్కరించాలని కోరాయి.  

Telangana CM Revanth Reddy DA hike 2026 Telangana DA Hike TS Employees DA Increase Telangana Government Employees Salary Hike Salary Hike

