DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డీఏ 58%కి పెంపు..!

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లకు డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) ను 58 శాతానికి పెంచుతూ.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. కానీ ఇది అన్ని ప్రదేశాలలో మాత్రం కాదు. ఒక రాష్ట్రం మాత్రం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది..
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పే నిర్ణయం మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) ను 58 శాతానికి పెంచాలని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పెంపు 2026 ఏప్రిల్ నెల నుండి అమల్లోకి రానుంది.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే డీఏ శాతంతో సమానంగా ఉండేలా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రంలోని వేలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లు లాభపడతారని తెలిపారు.
కొత్తగా పెంచిన డీఏ 2026 ఏప్రిల్ నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. అయితే ఉద్యోగులకు ఇది మే నెల జీతంతో కలిసి చెల్లించబడుతుంది. అంతేకాకుండా 2025 జూలై నుండి 2026 మార్చి వరకు ఉన్న బకాయిలను కూడా ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. ఆ బకాయిలను ఆరు విడతలుగా ఉద్యోగులకు ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు.
ఇదే కాకుండా పెన్షనర్లకు కూడా మంచి ప్రయోజనం కలగనుంది. వారికి 2026 జనవరి మరియు ఫిబ్రవరి నెలల నుండి 58 శాతం డియర్నెస్ రిలీఫ్ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. దీంతో పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు కూడా ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం పొందనున్నారు.
డియర్నెస్ అలవెన్స్ అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది జీవన వ్యయాలు పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భారం తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తి తగ్గకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ఈ డీఏను పెంచుతూ ఉంటుంది.
సాధారణంగా ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం జనవరి మరియు జూలై నెలల్లో డీఏను సవరించడం జరుగుతుంది. ఇది ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది. ఇటీవల కేరళ ప్రభుత్వం కూడా డీఏ పెంపు ప్రకటించింది. అక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు డీఏను 25 శాతం నుండి 35 శాతానికి పెంచారు.
ఇలా వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా ఉపశమనం కలిగించే చర్యలు తీసుకుంటుండటం గమనించాల్సిన విషయం. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయం కూడా ఉద్యోగులకు మంచి ప్రయోజనం కలిగించనుందని భావిస్తున్నారు.