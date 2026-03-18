English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • DA Hike 2026: ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే వార్త..డీఏను భారీగా పెంచునున్న మోదీ సర్కార్! ఉగాదికే అకౌంట్లో జమ!

DA Hike 2026 News: ఎన్నో రోజులుగా డీఏల పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ తీపికబురు అందించనుంది. నేడు అనగా మార్చి 18న జరగనున్న కేంద్ర క్యాబినేట్‌లో ఈ అంశంపై క్లారిటీ రానుంది. అయితే ఈసారి ఎంతమేర డీఏ పెంచనున్నారో తెలుసుకుందాం. 
1 /7

2 /7

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 2026లో ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చేసింది. గత కొన్నిరోజులుగా ఉద్యోగులు తమ డీఏల పెంపు విషయంలో తర్జనభర్జన అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు ఇదే విషయంపై క్లారిటీ వచ్చేసింది.

3 /7

 మార్చి 18న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర క్యాబినేట్‌ సమావేశంలో చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పడిదే విషయంపై పెద్ద ప్రకటన రానుందని ఉద్యోగులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

4 /7

ప్రతి ఏటా ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా ఉద్యోగులకు రావాల్సిన డియరర్ అలెవన్స్ (డీఏ)ను కేంద్రం పెంచుతూ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈసారి జనవరి 2026 నాటి డీఏ పెంపు కోసం ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతేడాది కూడా హోలీ సందర్భంగా డీఏ పెంపు ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు కూడా ఉగాదికి ముందే ఈ ప్రకటన రావొచ్చని ఆశిస్తున్నారు.  దీంతో గణనీయంగా  డీఏను పెంచే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

5 /7

ఈ ఏడాది కూడా హోలీ ముందే కేంద్రం శుభవార్త చెబుతుందని ఆశించిన ఉద్యోగులకు నిరాశే మిగిలింది. అయితే ఈరోజు జరగనున్న క్యాబినేట్ సమావేశంలో డీఏ పెంపుపై ప్రకటన వస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. మార్చి నెల సగం కంటే ఎక్కువ గడిచిన క్రమంలో డీఏ పెంపుపై కేంద్రం డీఏ ప్రకటించకపోవడంపై ఎదురుచూపులు ఎక్కువ అయ్యాయి. 

6 /7

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు DAని పెంచుతుంది. తొలుత జులైలో, రెండోది జనవరిలో పెంచాల్సి ఉంది. అయితే డీఏ పెంపుపై జనవరిలో ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదని ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్నారు. 

7 /7

ప్రస్తుతం డీఏ 2 నుంచి 3 శాతం పెంపు జరగొచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే జరిగితే డీఏ పెంపు 60 శాతానికి చేరుతుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఇంకా అమలు చేయని క్రమంలో 7వ వేతన సంఘ సిఫార్సుల మేరకు డీఏల చెల్లింపు జరుగుతుంది.

Next Gallery

