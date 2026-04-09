English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
DA Hike 2026: ఈసారి డీఏ పెంపు ఉండదా.. అసలు క్లారిటీ ఇదే..!

DA Hike 2026:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన డీఏ ..పెంపుపై ఈసారి అనిశ్చితి నెలకొంది. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు డీఏ పెంపు ప్రకటిస్తారు. ఒకసారి హోలీ సమయంలో, మరొకసారి దీపావళి సమయంలో ఈ ప్రకటన వస్తుంది. కానీ ఈసారి హోలీ ముగిసిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన పెరిగింది.
1 /5

డీఏ అనేది పెరుగుతున్న ధరలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉద్యోగులకు ఇచ్చే అదనపు భత్యం. అలాగే పెన్షనర్లకు డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DR) రూపంలో ఇస్తారు. ఇది బేసిక్ జీతంపై శాతం ప్రకారం లెక్కిస్తారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే కొద్దీ డీఏ కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం దీనిపై ఉద్యోగులు ఆశగా ఎదురుచూస్తుంటారు.  

2 /5

ఈసారి మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. హోలీ పండుగ పూర్తై చాలా రోజులు అయినా కూడా కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈసారి ఆలస్యం ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో ఉద్యోగుల్లో అనేక సందేహాలు మొదలయ్యాయి. “ఈసారి డీఏ పెంపు ఉంటుందా?”, “లేదా ఆలస్యమవుతుందా?” అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.  

3 /5

గతంలో కూడా కొవిడ్ సమయంలో డీఏ పెంపు నిలిపివేసిన ఉదాహరణ ఉంది. ఆ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా కొంతకాలం డీఏ పెంచలేదు. ఇప్పుడు కూడా అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య దేశాల్లో ఉన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రభావం చూపుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల ఈసారి కూడా ఆలస్యం కావచ్చని భావిస్తున్నారు.  

4 /5

లెక్కల ప్రకారం చూస్తే.. ఈసారి డీఏ సుమారు 2 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న శాతం నుంచి అది మరింత పెరగవచ్చు. అయితే ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు అనే విషయంపై స్పష్టత లేదు. కొంతమంది నిపుణులు ఏప్రిల్ రెండో వారంలో ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.  

5 /5

డీఏ పెంపుపై స్పష్టత లేకపోవడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుని ప్రకటన చేస్తే వారికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అప్పటివరకు మాత్రం ఈ అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంటుంది.

Next Gallery

Hansika Defamation Case: అన్న భార్యపై కేసు పెట్టిన హీరోయిన్ హన్సిక..కోర్టులో రూ.2 కోట్ల పరువు నష్టం దావా..చివరికి జరిగింది ఇదే!