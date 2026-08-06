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DA Hike: 8వ వేతన సంఘానికి ముందే 3% డీఏ పెంపు ఖాయం?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 06, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:17 PM IST

DA Hike:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మరో మంచి వార్త వచ్చింది. జూలై 2026 డీఏ (డియర్‌నెస్ అలవెన్స్) పెంపుపై లెక్కలు పూర్తయ్యాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏను ప్రస్తుతం ఉన్న 60 శాతం నుంచి 63 శాతానికి పెంచే అవకాశం ఉంది. అంటే 3 శాతం పెంపు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తర్వాతే అధికారికంగా ప్రకటించబడుతుంది.

DA 63 Percent1/5

డీఏ పెంపు

కార్మిక శాఖకు చెందిన లేబర్ బ్యూరో జూన్ 2026కు సంబంధించిన CPI-IW (పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచీ) గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ఈ సూచీ మే నెలలో 150.8 ఉండగా, జూన్‌లో 151.9కి పెరిగింది. ఈ గణాంకాల ఆధారంగానే డీఏ లెక్కింపు పూర్తయింది.  

Central Government Employees2/5

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారమే డీఏ పెంపులు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, కొత్త వేతన విధానం అమల్లోకి రావడానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది. అందువల్ల కొత్త పే స్కేల్ అమల్లోకి వచ్చే వరకు 7వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారమే డీఏ సవరణలు కొనసాగనున్నాయి. జూలై 2026 నుంచి ఈ డీఏ పెంపు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే గత సంవత్సరాల మాదిరిగానే అధికారిక ప్రకటన సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్‌లో వెలువడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగులకు పెరిగిన డీఏతో పాటు బకాయిలు కూడా చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది.

Dearness Allowance3/5

డియర్‌నెస్ అలవెన్స్

లెక్కల ప్రకారం డీఏ సుమారు 63.75 శాతం వరకు వస్తోంది. అయితే ప్రభుత్వం సాధారణంగా దశాంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా పూర్తి సంఖ్యను మాత్రమే అమలు చేస్తుంది. అందువల్ల డీఏ 63 శాతంగా ప్రకటించే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం 64 శాతానికి చేరుకునే అవకాశం కనిపించడం లేదు.  

7th Pay Commission4/5

డీఏ 63 శాతం

ఈ పెంపు అమలైతే ఉద్యోగుల జీతాల్లో కూడా పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు రూ.18,000 ప్రాథమిక వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి నెలకు సుమారు రూ.540 అదనంగా లభించవచ్చు. రూ.35,400 ప్రాథమిక వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి దాదాపు రూ.1,062, అలాగే రూ.56,100 ప్రాథమిక వేతనం ఉన్న ఉద్యోగికి నెలకు సుమారు రూ.1,683 వరకు అదనంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

DA Hike 20265/5

జీతాల పెంపు

ఈ డీఏ పెంపు ప్రయోజనం కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు కూడా డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DR) రూపంలో అందుతుంది. అయితే ఈ వివరాలన్నీ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ఆధారంగా చేసిన అంచనాలు మాత్రమే. డీఏ తుది శాతం, అమలు తేదీ, చెల్లింపులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తర్వాతే పూర్తి స్పష్టత రానుంది.  

TAGS:
7th Pay Commission
DA hike 2026
Dearness allowance
Central Government Employees
DA 63 Percent

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