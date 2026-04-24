DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో బంపర్ న్యూస్.. DA మరో 3శాతం పెరిగే ఛాన్స్..!!

DA Hike 3 Percent: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఈ మధ్యే భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. డీఏను 2శాతం పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఉద్యోగులకు మొత్తం 60శాతం మేర డీఏ అందనుంది. ఈ తరుణంలోనే మరో భారీ గుడ్ న్యూస్ వినబోతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరోసారి డీఏను 3శాతం వరకు పెంచే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్యోగులకు 2శాతం డీఏ పెంపు అనేది జనవరి నుంచి జూన్ సెమిస్టర్ వరకు వర్తిస్తుంది. తర్వాతి ప్రకటన జులై నుంచి డిసెంబర్ సెమిస్టర్ కు ఉంటుంది.
అయితే డిసెంబర్ సెమిస్టర్ డీఏను సాధారణంగా దసరా నవరాత్రుల సమయంలో ప్రకటిస్తారు. ఈసారి కూడా అదే జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. డీఏను 30శాతం పెంచితే మొత్తం 63శాతానికి చేరుకుంటుందని పలు మీడియా కథనాలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో కోటి మందికిపైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఈ పెంపు వల్ల లబ్దిపొందుతారని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఏప్రిల్ 18వ తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు డీఏను, డీఆర్ ను 2శాతం పెంచాలని కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలను సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించారు.
2శాతం కరువు భత్యం పెంచడం వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై ప్రతి సంవత్సరం మొత్తం రూ. 6,791,24కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. బేసిక్ శాలరీ లేదా పెన్షన్ పై ప్రస్తుతం ఉన్న 58శాతం రేటుపై 2శాతం పెంపుతో ద్రవ్యోల్బణాన్ని భర్తీ చేసేందుకు ఉద్దేశించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ పెంచిన డీఏను జనవరి 1, 2026 నుంచి అందజేస్తారు.
ఇక అటు రాజస్థాన్ లో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు 2శాతం డీఏ పెంచుతూ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కూడా కరువు భత్యం త్వరలోనే అందనుంది. ఇక బీహార్ రాష్ట్రంలో కూడా కరువు భత్యం 2శాతం పెంచుతున్నట్లు ఆ రాష్ట్ర సర్కార్ ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఎంతో రిలీఫ్ దక్కిందని చెప్పాలి.