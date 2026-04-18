DA Hike Announcement: దేశవ్యాప్తంగా దాదాపుగ 1.19 కోట్ల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు గత 3 నెలలుగా కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూసిన సమయం రానేవచ్చింది. కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు భారీ శుభవార్తను అందించింది. ఏప్రిల్ 18వ తేదీ శనివారం జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో కరువు భత్యాన్ని, పెన్షనర్ల కరువు ఉపశమనం 2 శాతం పెంచుతూ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది.
తాజా నిర్ణయంతో కరువు భత్యం మూలవేతనంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 58 శాతం నుంచి 60శాతానికి పెరిగినట్లయ్యింది. ఈ పెంపు జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. ఏప్రిల్ నెల జీతంతోపాటు జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలకు సంబంధించిన మూడు నెలల బకాయిలను ఉద్యోగుల అకౌంట్లో ఒకేసారి జమ కానున్నాయి. సాధారణంగా జనవరిలోనే ప్రకటించాల్సిన ఈ డీఏ పెంపు మూడు నెలల జాప్యం జరగడంతో ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.
పలు ఉద్యోగ సంఘాలు నిరసనలు తెలపడం, ప్రభుత్వానికి లేఖలు రాయడం కూడా జరిగింది. గత గురువారం కూడా పలు శాఖ ఉద్యోగులు లంచ్ సమయంలో నిరసన తెలిపారు. అయితే శనివారం కేంద్రమంత్రి వర్గం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో 49లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 68 లక్షల మంది పెన్షనర్లు సంతోషంలో మునిగితేలుతున్నారు. అయితే కార్మిక శాఖ విడుదల చేసిన పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచిక రిపోర్టు ఆధారంగా ఈ పెంపును లెక్కించారు. జనవరి 2026 నుంచి ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా 2శాతం పెంపు ఉంటుందని అంచనా వేసింది. దానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ 2శాతం డీఏ పెంపుతో మీ జీతం పెరుగుతుందో తెలుసా.. డీఏను ఎప్పుడూ కూడా బేసిక్ సాలరీ ఆధారంగా లెక్కిస్తుంటారు. మీ బేసిక్ పే పెరిగే కొద్దీ మీకు వచ్చే లబ్ది కూడా ఆవిధంగానే పెరుగుతుంది. తక్కువ జీతం ఉన్న ఉద్యోగులు అయితే రూ. 18వేల బేసిక్ శాలరీ ఉంటే వీరికి నెలకు రూ. 360 పెరుగుతుంది. రూ. 25వేల బేసిక్ సాలరీ ఉంటే నెలకు రూ. 500 అదనంగా లభిస్తుంది. రూ. 36,500 బేసిక్ పే ఉన్నవారికి రూ. 730 పెరుగుతుంది.
ఇక మధ్యస్థాయి అధికారులు అయితే రూ. 50వేల బేసిక్ సాలరీ ఉంటే వీరికి ప్రతినెలా రూ. వెయ్యి రూపాయలు అదనంగా లభిస్తాయి. రూ. 75వేల వేతనం ఉంటే వీరికి రూ. 15వందలు పెరుగుతాయి. ఉన్నత స్థాయి అధికారులకు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. లక్ష ఉంటే వీరికి 2వేలు పెరుగుతుంది. లక్షా 50వేలు ఉంటే వీరికి 3వేలు పెరుగుతుంది. వార్షికంగా చూస్తే ఈ 2శాతం పెంపు వల్ల ఒక ఉద్యోగి ఏడాదికి రూ.6000 నుంచి రూ. 36,000 వరకు అదనపు లాభాన్ని చేకూరుతుంది.
కేవలం ఉద్యోగులకు మాత్రమే కాదు.. మరిన్ని రంగాలకు కూడా మంత్రివర్గం వరాలు ప్రకటించింది. భారతీయ నౌకెల బీమాకోసం రూ. 13వేల కోట్లు కేటాయించింది. గ్రామ సడక్ యోజన కింద గ్రామీణ రోడ్ల కోసం అదనంగా 3వేలకోట్లు కేటాయిస్తూ ఈ స్కీమును 2028 వరకు పొడిగించింది.