/DA Hike Alert: ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అకౌంట్లలోకి భారీగా డబ్బులు.. డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం..!!

DA Hike Announcement: కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక కోటి మందికి పైగా ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, టీచర్లకు డియర్ నెస్ అలవెన్స్ పెంపు ద్వారా ఊరట కల్పించగా, ఇప్పుడు అదే బాటలో పలు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సైతం అనుసరిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికే తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డియర్ నెస్ అలవెన్స్ పెంపుదల చేశారు. ఇప్పుడు అదే బాటలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చేరింది. సుమారు 6 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 8 లక్షల మంది ఉన్న ప్రభుత్వ పెన్షనర్ల కోసం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిఏపంపు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కరువు భత్యం (డీఏ) బకాయిల చెల్లింపులపై ఆర్థిక శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. ఉద్యోగుల డీఏను 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి పెంచుతూ, ఈ పెంపును జూలై 1, 2025 నుండి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి పెండింగ్ బకాయిలను కూడా ఇందులో చేర్చనున్నారు అని అర్థం. ఇప్పటికే జూలై 2025 నుండి అక్టోబర్ 2025 మధ్య కాలానికి సంబంధించిన మొదటి విడత బకాయిలను ప్రభుత్వం చెల్లించగా.. తాజాగా తదుపరి మూడు నెలల కాలానికి సంబంధించిన బకాయిలపై కూడా స్పష్టత ఇస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
నవంబర్ 1, 2025 నుండి జనవరి 31, 2026 వరకు ఉన్న మూడు నెలల కాలానికి సంబంధించిన డీఏ బకాయిలను ఈ మే నెల జీతంతో కలిపి ఒకేసారి చెల్లించాలని ఆర్థిక శాఖ నిర్ణయించింది. దీని ప్రకారం, ఉద్యోగులు తమ మే నెల సాధారణ వేతనంతో పాటు, ఈ మూడు నెలల పెరిగిన డీఏ మొత్తాన్ని కూడా నేరుగా నగదు రూపంలో అందుకోనున్నారు. దీనితో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది ఒక రకంగా పెద్ద ఊరట కల్పించే అంశంగా చెప్పవచ్చు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఆర్థిక లోటులో ఉన్నప్పటికీ, ఉద్యోగ సంఘాల అభ్యర్థనలు, ఉద్యోగుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్థిక శాఖ చొరవతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో మే నెలలో ఉద్యోగుల చేతికి భారీగా జీతాల డబ్బులు అందనుండటంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ సిబ్బంది, ఉపాధ్యాయ వర్గాల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అటు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అనుసరిస్తూ, ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు తన 16 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక ముఖ్యమైన కానుకను అందించింది. యోగి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కరువు భత్యాన్ని 2% పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కరువు భత్యం 58శాతం నుండి 60శాతానికి పెరిగింది.
యోగి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) 2 శాతం పెంచింది. ఈ పెరిగిన జీతం జూన్ నెల జీతంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. జీతం పెంపుతో పాటు, పెన్షన్లను కూడా పెంచారు. యోగి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 16 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు లబ్ధి పొందుతారు. యూపీ ప్రభుత్వ ప్రకటన ప్రకారం, పెంచిన కరువు భత్యం (డీఏ) ప్రయోజనాలను జూన్ 2026 జీతంలో చేర్చనున్నారు. అంటే జూన్ జీతం పెరుగుతుంది. ఈ కరువు భత్యాన్ని జనవరి 2026 నుంచి అమలు చేశారు, అంటే ఉద్యోగులు జనవరి 2026 నుంచి ఏప్రిల్ 2026 వరకు నాలుగు నెలల బకాయిలను కూడా అందుకుంటారు. ఈ బకాయిలను వారి జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలలో జమ చేస్తారు. మే నెల జీతాన్ని జూన్ జీతానికి కలుపుతారు.
ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం ఎనిమిదో పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు వేతనాలను పెంచేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. ఈ కమిషన్ పనితీరు మొత్తం 18 నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తమ సిఫార్సులను అందజేయాల్సి ఉంది. ఆ తరువాత మరో ఆరు నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతన వేతన సంఘం సిఫార్సులను అమలు చేస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే ఎనిమిదవ వేతన సంఘం ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.