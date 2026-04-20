DA Hike Arrears: ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త..60 శాతం డీఏతో పాటు జీతం రెట్టింపు..అకౌంట్లోకి జమ ఆరోజే!

DA Hike Arrears 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కరువు భత్యం (DA) రూపంలోనూ ఇటీవలే ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. పెన్షనర్లకు కరువు ఉపశమనం (DR) రూపంలోనూ అదనపు విడతను విడుదల చేయడానికి కూడా కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. తాజాగా ప్రకటించిన డీఏ, డీఆర్ 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుండి అమల్లోకి వస్తుందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
ధరల పెరుగుదల ప్రభావాన్ని భర్తీ చేసే ఉద్దేశంతో.. ప్రస్తుతం ఉన్న 58 శాతం మూల వేతనం/పెన్షన్‌ రేటుపై అదనంగా 2 శాతం DA, DR పెంపును ప్రభుత్వం ప్రకటించగా.. ఇప్పుడు మరో శుభవార్త చెప్పే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాబోయే నెలలో జీతంతో పాటు డీఏ బకాయిలను కూడా పొందుతారు. ఏప్రిల్ నెల జీతంతో పాటు జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలకు సంబంధించిన మూడు నెలల బకాయిలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందుకుంటారు. ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు DA లభిస్తుంది, కాగా పెన్షనర్లకు DR లభిస్తుంది.

కరువు భత్యం (డీఏ), కరువు ఉపశమనం (డీఆర్) రెండింటి పెంపు కారణంగా ప్రభుత్వ ఖజానాపై పడే మొత్తం భారం సంవత్సరానికి రూ.6,791.24 కోట్లుగా ఉంటుందని అంచనా. దీంతో సుమారు 50.46 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు 68.27 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఈ ప్రయోజనం పొందుతారు.

7వ కేంద్ర వేతన సంఘం సిఫార్సుల ఆధారంగా ఈ పెంపు రూపొందించిన, ఆమోదించబడిన సూత్రానికి అనుగుణంగా ఉంది. లెవల్-1 ఉద్యోగికి మూల వేతనం రూ.18,000 ఉండగా.. ఇప్పుడు 2 శాతం DA పెంపుతో కలిపి.. వారి మొత్తం జీతం రూ.28,800 అవుతుంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు DA/DR పెంపును ప్రకటిస్తుంది. అయితే సాధారణంగా డీఏ పెంపును మార్చి, సెప్టెంబరు నెలల్లో ప్రకటిస్తూ వస్తుంది. అయితే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ప్రకటించారు. ఏది ఏమైనా పెరిగిన డీఏ బకాయిలను కూడా ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు.

