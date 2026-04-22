DA Hike: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం.. 2శాతం డీఏ పెంపు..!!

DA Hike: బీహార్ లో కొత్తగా ఏర్పడిన బీజేపీ సర్కార్ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు, కుటుంబ పెన్షనర్లకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం త్వరలోనే 2 శాతం డీఏను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. సామ్రాట్ చౌదరి ప్రభుత్వం 2 శాతం డీఏ పెంచినట్లయితే ఇది 60శాతానికి చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం బీహార్ లో 58శాతం డీఏ పొందుతున్నారు.
బీహార్ ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్ర ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త వినిపించింది. కరువు భత్యం 2శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ డీఎ పెంపు 7వ వేతన సంఘం పరిధిలోకి వచ్చే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మొత్తం 2 శాతం డీఏతో కలిపి 60శాతానికి పెరుగుతుంది. మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ 2శాతం డీఏను పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా 60శాతం డీఏను పొందనున్నారు.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు ఇంకా అమలు కానందున డీఏలో ఇదే చివరి పెంపు అని భావిస్తున్నారు. అయితే బీహార్ లో 7వేతన సంఘం కింద పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జులై 1, 2025 నుంచి 58శాతం చొప్పున డీఏను పొందుతున్నారు. ఇంతకు ముందు ఈ రేటు 55శాతంగా ఉండేది.
అయితే రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు అక్టోబర్ 2025లో 3శాతం డీఏ పెంచింది ప్రభుత్వం. ఈ పెంపు వల్ల 1లక్షకు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లు లబ్ది పొందుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానానికి అనుకూలంగా జరిగిన ఈ పెంపు వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాపై సమారు రూ. 918కోట్ల అదనపు భారం పడుతుంది.
అయితే ఈసారి మరో 2 శాతం డీఏ పెరుగుదలతో ఏకంగా రూ. 1100కోట్ల అదనపు భారం పడే అవకాశం ఉంది. డీఏలో తరుచుగా పెరుగుదలలో రాష్ట్ర రెవెన్యూ ఆదాయాన్ని పెంచుతాయని ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల సంఖ్య 10లక్షలు దాటినప్పుడు ఇది మరింత పెరుగుతుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి. ఎందుకంటే బీహార్ ప్రభుత్వం కేంద్ర గ్రాండ్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఖజానాపై అదనపు భారాన్ని మరింత మోపుతుంది.
కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి డీఏను 2శాతం పెంచింది. బీహార ప్రభుత్వం సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అయితే 6వ, 5వ వేతన సంఘాల కింద వేరువేరు రేట్లు వర్తిస్తాయి. 6వ వేతన సంఘం కింద ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అక్టోబర్ 1, 2025 నుంచి 257 శాతం డీఏను పొందుతున్నారు.
అదే 5వ వేతన సంఘం కింద ఉన్న ఉద్యోగులకు వేరు వేరు రేట్లు వర్తిస్తాయి. ఐదవ వేతనం ప్రకారం ప్రస్తుతం డీఏ 474 శాతం ఉంది. ప్రతి 6 నెలలకు ఒక డిఏ పెంపు జరుగుతుందని జనవరి, జులై మధ్య అది అఖిల భారత వినియోగదారుల సూచికపై ఆధారపడి ఉంటుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి.