DA Hike Updates: 3 శాతం డీఏ పెంపుతో జీతం, పెన్షన్ ఎంత పెరుగుతుంది..? పూర్తి లెక్కలు ఇవిగో..!

7th Pay Commission DA Hike 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దసరా, దీపావళి గిఫ్ట్గా జీతాల పెంపును ప్రకటించింది మోదీ సర్కార్. 3 శాతం డీఏ పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో మొత్తం డీఏ 55 శాతం నుంచి 58 శాతానికి చేరింది. కేంద్రం నిర్ణయంతో 49.2 లక్షల మంది, 68.7 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఈ వేతన మార్పు జూలై 1, 2025 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది. 3 శాతం డీఏ పెంపుతో ఎంత జీతం పెరుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
బుధవారం జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో 3 శాతం డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ)ను పెంపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించిందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. జీతాల పెంపుతో ప్రభుత్వంపై రూ.10,084 కోట్లు భారం పడుతుందని తెలిపారు.
పారిశ్రామిక కార్మికుల తాజా వినియోగదారుల ధరల సూచిక (సీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ) ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు ఉంటుంది. జనవరి నుంచి జూన్ నెల వరకు డేటా ఆధారంగా లెక్కింపు ఉంటుంది. సీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ సూచీ 145 పాయింట్లకు చేరడంతో 3 శాతం డీఏ పెంపు సాధ్యమైంది.
డీఏ పెంపు ఫార్ములా DA% = [(AICPI సగటు (బేస్ ఇయర్ 2001 = 100) గత 12 నెలలు – 115.76) ÷ 115.76] x 100. 3 శాత డీఏ పెంపుతో 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం.. కనీస ప్రాథమిక జీతం రూ.18,000 ఉన్న ఉద్యోగి నెలవారీ జీతం దాదాపు రూ.540 పెరుగుతుంది. అంటే వారి మొత్తం జీతం రూ.28,440కి చేరుతుంది.
ఇక రూ.9 వేలు కనీస పెన్షన్ ఉన్న పెన్షనర్లకు అదనంగా రూ.270 లభిస్తుంది. సవరించిన 58 శాతం రేటు ప్రకారం వారి మొత్తం పెన్షన్ రూ.14,220కి చేరుకుంటుంది.
అక్టోబర్ నెల జీతంతో కలిపి ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఖాతాలో జమకానుంది. జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలకు సంబంధించిన ఎరియర్స్ అకౌంట్లో వేయనుంది. కేంద్రం చివరగా మార్చి నెలలో 2 శాతం డీఏను పెంచిన విషయం తెలిసిందే.