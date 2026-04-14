DA Hike Cancelled: 10ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆలస్యం.. డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతోందా? ఆందోళనలో కోటి మంది పెన్షనర్లు..!!

DA Hike Cancelled: మామూలుగా ప్రతి సంవత్సరం మార్చి చివరివారంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం డీఏ పెంపును ప్రకటిస్తుంది. ఏప్రిల్ మొదటి వారం వరకు పెరిగిన జీతం, బకాయిలు  చేతికి అందుతాయి. కానీ ఈ ఏడాది 2026లో పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఏప్రిల్ 3వ వారానికి చేరువవుతున్నా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. దీంతో ఈసారి డీఏ పెంపు రద్దవుతుందా అనే అనుమానాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 
డీఏ పెంపు జాప్యంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కార్మికుల సమాఖ్య తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు లేఖ రాశారు. ఈ జాప్యం ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోందని పేర్కొంది. కేవలం ఉద్యోగుల కాదు..పెన్షనర్లు కూడా తమ నెలలవారీ బడ్జెట్ ప్రణాళికలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆందోళన చెందుతున్నారు. 

డిఏ ఆలస్యానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవేనా?  అంటే ప్రభుత్వ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ జాప్యం వెనుక కొన్ని బలమైన కారణాలు ఉండవచ్చని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. జనవరి 2026 నుండి 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చింది. కొత్త జీతాల నిర్మాణం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఇతర భత్యాల సర్దుబాటు ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం బిజీగా ఉండటం వల్ల డిఏ ప్రకటన ఆలస్యమై ఉండవచ్చన్న కారణాన్ని చెబుతున్నారు. 

అయితే ప్రస్తుతం డిఏ 58 శాతంగా ఉంది. ఈసారి 2 శాతం పెంపుతో ఇది 60 శాతం మార్కును చేరుకుంటుంది. సాధారణంగా డిఏ 50 లేదా 60 శాతానికి చేరినప్పుడు, దానిని బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలనే చర్చ మొదలవుతుంది. దీనిపై విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సమయం పడుతుండవచ్చని మరో కారణం చెబుతున్నారు. మరోకారణం ఏంటంటే..ద్రవ్యోల్బణం గణాంకాల విశ్లేషణ, క్యాబినెట్ ఆమోదం పొందే ప్రక్రియలో సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఆలస్యం జరిగి ఉండవచ్చని అంటున్నారు.

డిఏ పెంపు రద్దవుతుందనే ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉద్యోగులకు అందాల్సిన భత్యం కాబట్టి, కేవలం పరిపాలనా కారణాల వల్లే ఆలస్యం జరుగుతోందని, త్వరలోనే ఒకేసారి మూడు నెలల బకాయిలతో (జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి) కలిపి పెరిగిన జీతాన్ని ప్రభుత్వం ప్రకటించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

ఏప్రిల్ చివరి నాటికైనా కేంద్ర మంత్రివర్గం ఈ విషయంలో సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటుందని కోటి మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందించి ప్రకటన చేస్తేనే ఉద్యోగ వర్గాల్లో నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడుతుంది.

