  • DA Hike News: కేంద్ర ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఇది ఒక పెద్ద వరం.. అమల్లోకి కీలక నిర్ణయం..భారీగా జీతం పెంపు..!

DA Hike News: కేంద్ర ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఇది ఒక పెద్ద వరం.. అమల్లోకి కీలక నిర్ణయం..భారీగా జీతం పెంపు..!

DA Hike News: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఈ మధ్యే భారీ శుభవార్త వినిపించిన సంగతి తెలిసిందే. కరువు భత్యం 2శాతం పెంచుతూ అధికారికంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. 8వ వేతన సంఘంపై చర్చలు జరుగుతున్న తరుణంలో మోదీ సర్కార్ డీఏపై ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు ఇదొక పెద్ద వరంగా మారింది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఏప్రిల్ 22 నాడు ఒక అధికారిక లేఖను జారీ చేసింది. దీంతో ఈ పెంపు జనవరి 1,2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. 
బేసిక్ శాలరీలో ఉద్యోగుల డీఏను 58శాతం నుంచి 60శాతానికి పెంచే ప్రతిపాదనను రాష్ట్రపతి 2025 అక్టోబర్ 6న ఆమోదించారు. ఉద్యోగులు కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పాటు కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. 

అయితే దీన్ని ఒక ఉదాహరణతో చూసినట్లయితే.. ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి బేసిక్ శాలరీ రూ. 50వేలు అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ 2శాతం  పెంపు తర్వాత అతని జీతం నెలకు నేరుగా రూ. 1000 వరకు పెరుగుతుంది.

ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోని ఆర్థిక విభాగం బేసిక్ పే అంటే 7వ పే కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారం లెవెల్ మ్యాట్రిక్స్ లోని జీతమని స్పష్టం చేసింది. దీనిలో ప్రత్యేక శాలరీ లేదా ఇతర అలవెన్సులు ఉండవు. ఈ డీఏ పెంపు అనేది జనవరి 1,2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది కాబట్టి.. ఉద్యోగులు గత నెల డీఏ బకాయిలను కూడా అందుకుంటారు. 

డీఏ పారితోషికంలో ఒక ప్రత్యేక భాగంగానే ఉంటుందని నిబంధనల ప్రకారం దాన్ని జీతంగా పరిగణించమని ఆర్థికమంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ద్రవ్యపరంగా 50 పైసల భిన్నాన్ని తర్వాతి రూపాయికి రౌండప్ చేస్తారు.   

ఈ ఉత్తర్వు రక్షణ సేవల ద్వారా జీతాలు అందుకుంటున్న పౌర ఉద్యోగులకు కూడా వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. అయితే సాయుధదళాలు, రైల్వే ఉద్యోగులో కోసం రక్షణ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖలు ప్రత్యేక ఉత్తర్వులను జారీ చేస్తాయి. ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీవన వ్యయంపై ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు వారికి డీఏ అందిస్తారు. చిల్లర ధరల్లోని మార్పులను పర్యవేక్షించి అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచిక ఆధారంగా దీనిని లెక్కిస్తారు.   

కేంద్రం సాధారణంగా ఏడాదికి 2 సార్లు అంటే జనవరి, జులై నెలల్లో డీఏను సమీక్షిస్తుంది. దీన్ని మార్చి, అక్టోబర్ నెలల్లో ప్రకటిస్తుంది. 8వ వేతన సంఘం డిమాండ్ల నడుమ ద్రవ్యోల్బణంతో పోరాడాతున్న ఉద్యోగులకు ఈ 2శాతం పెంపు ఒక తాత్కాలిక రిలీఫ్ గా కనిపిస్తోంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే కొద్దీ ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం ఈ భత్యాన్ని పెంచుతుంది. 

