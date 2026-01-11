DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!

Chhattisgarh government employees DA: ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి విష్ణు దేవ్ సాయి గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఆదివారం ఆయన చేసిన కీలక ప్రకటనలో భాగంగా డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)ను మరో 3 శాతం పెంచుతున్నట్లు వెల్లడించారు. తాజా పెంపుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అందే డిఎ మొత్తం ఇప్పుడు ప్రాథమిక జీతంలో 58 శాతానికి చేరుకుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల దాదాపు 3.9 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రత్యక్షంగా లాభం చేకూరనుంది.
ఉద్యోగుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేసిన ముఖ్యమంత్రి, ఈ నిర్ణయం తమ పాలనలో ఉద్యోగుల పట్ల ఉన్న బాధ్యతను ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొన్నారు. గతంలో కూడా ప్రభుత్వం డిఎ పెంపుపై సానుకూలంగా స్పందించిందని గుర్తుచేశారు. ఆగస్టు 2025లో డిఎను 2 శాతం పెంచి 55 శాతానికి తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
రాయ్పూర్లో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఉద్యోగుల ప్రయోజనాల కోసం ప్రభుత్వం అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
బదిలీ విధానం, పదోన్నతుల ప్రక్రియ, కార్యాలయాల నిర్వహణలో సంస్కరణలు తీసుకువచ్చి పరిపాలనను మరింత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా మార్చామని వివరించారు.ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండే పాలనను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ శాఖను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు.
ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా పెన్షన్లు, గ్రాట్యుటీలు, ఇతర రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు సకాలంలో అందేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటోందన్నారు. ఈ దిశగా ఛత్తీస్గఢ్ పెన్షన్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేసి, దానికి సంబంధించిన బిల్లును రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఆమోదింపజేసినట్లు వెల్లడించారు.
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, శిక్షణ కార్యక్రమాల ద్వారా ఉద్యోగుల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతూ, మారుతున్న కాలానికి తగిన విధంగా వారిని సిద్ధం చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఉద్యోగులు సంతృప్తిగా ఉంటేనే పాలన మరింత బలపడుతుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.