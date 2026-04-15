DA Hike Dealy 2026: ఏప్రిల్ 16న భారీ నిరసన.. డీఏపై ఉద్యోగుల బిగ్ స్టెప్..!

Dearness Allowance Delay:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) పెంపుపై ఇంకా స్పష్టత రాకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన పెరుగుతోంది. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు డీఏ పెంపు ప్రకటిస్తారు. కానీ ఈసారి జనవరి 2026 నుంచి అమలు కావాల్సిన డీఏ పెంపుపై ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.
ఈ ఆలస్యంపై అసంతృప్తిగా ఉన్న ఉద్యోగులు ఇప్పుడు నిరసనకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఏప్రిల్ 16న దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులు లంచ్ అవర్ సమయంలో కార్యాలయాల వద్దే నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘాలు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
ఈ నిరసనలో ఆదాయపు పన్ను, పోస్టల్, వ్యవసాయం వంటి విభాగాల ఉద్యోగులు పాల్గొననున్నారు. అలాగే వివిధ సర్వే, పరిశోధన సంస్థల ఉద్యోగులు కూడా ఇందులో భాగమవుతారని సమాచారం.
ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్ ఏమిటంటే.. జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు కావాల్సిన డీఏ మరియు పెన్షనర్లకు సంబంధించిన డీఆర్ (Dearness Relief)ను వెంటనే ప్రకటించాలని కోరుతున్నారు. డీఏ పెంపు ఆలస్యమవడం వల్ల ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్లు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
గతంలో 7వ పే కమిషన్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత డీఏ పెంపులు సమయానికి ప్రకటించేవారు. సాధారణంగా హోలీ సమయానికి ఈ ప్రకటన వస్తుంది. కానీ ఈసారి ఏప్రిల్ నెల మధ్యలోకి వచ్చినా కూడా ఎలాంటి అప్డేట్ లేకపోవడంతో ఉద్యోగుల్లో నిరాశ పెరిగింది.
ఇటీవల అక్టోబర్ 2025లో చివరి డీఏ పెంపు ప్రకటించారు. అది జూలై 2025 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు జనవరి 2026 నుంచి రావాల్సిన తదుపరి డీఏ పెంపు ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది.