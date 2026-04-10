DA Hike Delay: ఉద్యోగుల పంతం.. నిర్మలమ్మకు లేఖ.. డీఏ పెంపుపై ఊహించని మలుపు..!!

DA Hike Delay: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో తీవ్ర ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న డీఏ పెంపు అంశం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం 2026-27 ప్రారంభమై ఇప్పటికే కొన్ని రోజులు గడిచినా.. ఇంకా డీఏ/డీఆర్ పెంపు ప్రకటన వెలువడకపోవడం ఉద్యోగుల్లో ఆందోళనకు దారి తీసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సంఘాలు నేరుగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు లేఖ రాస్తూ వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి వచ్చే డీఏ/డీఆర్ పెంపును మార్చి చివరి వారంలో ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది. ఆ తర్వాత మూడు నెలల బకాయిలను ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో చెల్లించటం జరుగుతుంది. కానీ ఈసారి ఆ ప్రక్రియలో ఆలస్యం కావడం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో అనుమానాలను రేకెత్తిస్తోంది.
ముఖ్యంగా కోవిడ్ కాలంలో జరిగినట్లే మళ్లీ కరువు భత్యం నిలిపివేస్తారేమోననే భయం ఉద్యోగుల్లో కనిపిస్తోంది. ఇదే విషయాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు తమ లేఖల్లో స్పష్టంగా ప్రస్తావించాయి. ఈ ఆలస్యం ఉద్యోగుల మనోస్థైర్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది” అని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు & కార్మికుల సమాఖ్యతో పాటు అఖిల భారత ఎన్పీఎస్ ఉద్యోగుల సమాఖ్య ఈ అంశాన్ని సీరియస్గా తీసుకుని ఆర్థిక మంత్రికి లేఖ రాశాయి. వీలైనంత త్వరగా డీఏ, డీఆర్ పెంపును ప్రకటించాలని కోరాయి.
ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు మంజీత్ సింగ్ పటేల్ కూడా ప్రత్యేకంగా లేఖ రాస్తూ.. ఆలస్యంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కరువు భత్యం ప్రకటన ఆలస్యం కావడం వల్ల ఉద్యోగుల్లో అనవసరమైన అనుమానాలు పెరుగుతున్నాయి. దయచేసి వెంటనే విడుదల చేయాలి అని ఆయన అభ్యర్థించారు.
అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కార్మికుల సమాఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.బి. యాదవ్ ఏప్రిల్ 8, 2026న రాసిన లేఖలో, డీఏ/డీఆర్ బకాయిల విడుదలలో జాప్యం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆర్థిక మంత్రిని కోరారు. ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరిగే సాధారణ ప్రక్రియ అయినప్పటికీ, ఈసారి ఆలస్యం కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం డీఏ పెంపులు 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం అమలవుతున్నాయి. ఈ సంఘం గడువు డిసెంబర్ 2025తో ముగిసినా, 8వ వేతన సంఘం పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న విధానాల ప్రకారం 7వ వేతన సంఘం ఆధారంగానే డీఏ పెంపులు కొనసాగాల్సి ఉంది. ఇది కూడా కొంత అనిశ్చితికి కారణమవుతోంది. కొత్త వేతన సంఘం అమలు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతుందో స్పష్టత లేకపోవడంతో, ప్రస్తుత పెంపులపై దృష్టి మరింత పెరిగింది.
ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, ఈసారి డీఏ పెంపు శాతం గణనీయంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రకటనలో జాప్యం ఉండటం వల్ల ఆ అంచనాలు నిరీక్షణగా మారిపోయాయి. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రస్తుతం ఒక్కటే కోరుతున్నారు. ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం. ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందిస్తే, లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థికంగా కొంత ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది.
కరువు భత్యం పెంపు ప్రకటనలో ఆలస్యం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆందోళనను పెంచుతోంది. ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుని నేరుగా ఆర్థిక మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేయడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపైనే ఉంది. త్వరలోనే స్పష్టత వస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.