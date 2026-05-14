Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ జీడీఎస్ ఉద్యోగులకు గొప్ప శుభవార్త.. కరువు భత్యం 60% పెంపు..!

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ జీడీఎస్ ఉద్యోగులకు గొప్ప శుభవార్త.. కరువు భత్యం 60% పెంపు..!

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 14, 2026, 12:46 PM IST|Updated: May 14, 2026, 12:46 PM IST

Grameen Dak Sevak DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం తపాలా శాఖకు చెందిన గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (జీడీఎస్)ల కరువు భత్యాన్ని 60% పెంచింది. 1 జనవరి  2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చేలా గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (జీడీఎస్)ల కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) 2% పెంచనుంది. 

Central Govt DA 1/5

గ్రామీణ తపాలా ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గొప్ప శుభవార్త అందించింది. దీంతో జీడీఎస్ ఉద్యోగుల కరువు భత్యం 60%కి చేరింది. ఇకపై జీడీఎస్ (గ్రామీణ డాగ్ సేవక్ ఎంప్లాయిస్) ఉద్యోగులు తమ బేసిక్ టైమ్ రిలేటెడ్ కంటిన్యూయస్ అలవెన్స్ (TRCA)లో 60 శాతాన్ని డిఏగా పొందుతారని తపాలా శాఖ 10  మే, 2026న జారీ చేసిన ఒక ఉత్తర్వులో తెలిపింది.

Grameena Dak Sevaks 2/5

2026 జనవరి 1  నుండి "గ్రామీణ డాక్ సేవక్‌లు" (జీడీఎస్) కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే అదే రేటు ప్రకారం ఒరిజినల్ టీఆర్‌సీఏలో కరువు భత్యం పొందేందుకు అర్హులవుతారని తపాలా శాఖ తన ఉత్తర్వులో స్పష్టం చేసింది.

GDS Employees 3/5

సవరించిన డిఏ రేటు జీడీఎస్ ఉద్యోగుల చేతికి అందే జీతాన్ని గణనీయంగా పెంచబోతుంది. ఉదాహరణకు, ₹20,000 బేసిక్ జీతం సంపాదించే ఒక జీడీఎస్ ఉద్యోగి, డిఏగా ₹12,000 వరకు పొందుతారు. దీనితో అతని మొత్తం నెల ఆదాయం ₹32,000కు చేరుతుంది.

Take home Allowance 4/5

ఈ టేక్-హోమ్ అలవెన్స్ శాతాల ఆధారంగా ఉండబోతుంది.  అంటే బేసిక్ జీతం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, మొత్తం జీతం పెరుగుదల కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ₹25,000 బేసిక్ శాలరీ పొందుతున్న ఉద్యోగికి, సవరించిన డిఏ (DA) కలిపినప్పుడు, అతని మొత్తం ఆదాయం ₹40,000 వరకు ఉంటుంది.

Disclaimer5/5

 

గమనిక: ఈ పోస్ట్ కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించి వ్రాయబడింది. ఇది ఎలాంటి ప్రభుత్వ జీతాల పెంపు లేదా పెన్షన్ పెంపునకు హామీ ఇవ్వదు. తాజా మరియు కచ్చితమైన సమాచారం కోసం అధికారిక ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌లను సంప్రదించమని సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Tags:
DA hike
DA Hike Salary Hike Salary Hike
8Th Pay Commission Big Update
8th Pay Commission
8th Pay Commission News
8th Pay Commission big scam alert
Salary Calculator

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్

వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల ప్రజలకు శుభవార్త.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న రేవంత్

CM Revanth Reddy21 min ago
2

స్క్రీన్ ప్లే అదిరిపోయింది.. కరీంనగర్ PMJ జువెలరీ దోపిడీకి స్కెచ్ గీసింది జైలులోనే..

Karimnagar36 min ago
3

టీ20ల్లో విరాట్ కోహ్లీ అరాచకం.. క్రిస్‌గేల్, బ‌ట్ల‌ర్‌, వార్న‌ర్ రికార్డులు బ్రేక్!

Virat Kohli38 min ago
4

786 సిరీస్ నోట్లు 3 ఉంటే రూ.86 లక్షలు మీ సొంతం.. ఫేస్‌బుక్‌లో చూసి కాల్ చేస్తే..!

Online Scam1 hr ago
5

వామ్మె.. నాగుపాము తల నుంచి నాగమణి తీస్తున్న వీడియో..

Real Naagmani Video1 hr ago