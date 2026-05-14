/DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ జీడీఎస్ ఉద్యోగులకు గొప్ప శుభవార్త.. కరువు భత్యం 60% పెంపు..!

Grameen Dak Sevak DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం తపాలా శాఖకు చెందిన గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (జీడీఎస్)ల కరువు భత్యాన్ని 60% పెంచింది. 1 జనవరి 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చేలా గ్రామీణ డాక్ సేవక్ (జీడీఎస్)ల కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) 2% పెంచనుంది.
గ్రామీణ తపాలా ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గొప్ప శుభవార్త అందించింది. దీంతో జీడీఎస్ ఉద్యోగుల కరువు భత్యం 60%కి చేరింది. ఇకపై జీడీఎస్ (గ్రామీణ డాగ్ సేవక్ ఎంప్లాయిస్) ఉద్యోగులు తమ బేసిక్ టైమ్ రిలేటెడ్ కంటిన్యూయస్ అలవెన్స్ (TRCA)లో 60 శాతాన్ని డిఏగా పొందుతారని తపాలా శాఖ 10 మే, 2026న జారీ చేసిన ఒక ఉత్తర్వులో తెలిపింది.
2026 జనవరి 1 నుండి "గ్రామీణ డాక్ సేవక్లు" (జీడీఎస్) కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వర్తించే అదే రేటు ప్రకారం ఒరిజినల్ టీఆర్సీఏలో కరువు భత్యం పొందేందుకు అర్హులవుతారని తపాలా శాఖ తన ఉత్తర్వులో స్పష్టం చేసింది.
సవరించిన డిఏ రేటు జీడీఎస్ ఉద్యోగుల చేతికి అందే జీతాన్ని గణనీయంగా పెంచబోతుంది. ఉదాహరణకు, ₹20,000 బేసిక్ జీతం సంపాదించే ఒక జీడీఎస్ ఉద్యోగి, డిఏగా ₹12,000 వరకు పొందుతారు. దీనితో అతని మొత్తం నెల ఆదాయం ₹32,000కు చేరుతుంది.
ఈ టేక్-హోమ్ అలవెన్స్ శాతాల ఆధారంగా ఉండబోతుంది. అంటే బేసిక్ జీతం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, మొత్తం జీతం పెరుగుదల కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ₹25,000 బేసిక్ శాలరీ పొందుతున్న ఉద్యోగికి, సవరించిన డిఏ (DA) కలిపినప్పుడు, అతని మొత్తం ఆదాయం ₹40,000 వరకు ఉంటుంది.
