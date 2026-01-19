English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే డీఏ ప్రకటన.. ఎంత వేతనం పెరుగుతుందంటే..?

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే డీఏ ప్రకటన.. ఎంత వేతనం పెరుగుతుందంటే..?

DA Hike: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మరోసారి డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) పెంపు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండుసార్లు, అంటే జనవరి, జులై నెలల నుంచి కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డీఏ లేదా డీఆర్‌ను సవరించి చెల్లిస్తుంటారు. ఇదే క్రమంలో జనవరి 2026 నుంచి అమలయ్యే కొత్త డీఏ పెంపుపై ఇప్పుడిప్పుడే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.
1 /6

ఇప్పటి వరకు ఉన్న ధోరణిని పరిశీలిస్తే.. వచ్చే డీఏ పెంపుతో మొత్తం డీఏ శాతం 60 శాతాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గత పెంపుల కారణంగా డీఏ ఇప్పటికే 57 నుంచి 58 శాతం స్థాయికి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం అధికార వర్గాల్లో జరుగుతున్న చర్చల ప్రకారం, ఈసారి డీఏను 3 నుంచి 5 శాతం వరకు పెంచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అలా జరిగితే మొత్తం డీఏ శాతం 61 నుంచి 63 శాతం మధ్యకు చేరవచ్చని భావిస్తున్నారు.

2 /6

జనవరి 2026కి సంబంధించిన డీఏపై తుది నిర్ణయం డిసెంబర్ 2025కి సంబంధించిన AICPI-IW (ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ – ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్) డేటా విడుదలైన తర్వాత తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆ డేటా ఆధారంగానే ప్రభుత్వం అధికారిక లెక్కలు వేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రకారం కొత్త డీఏ పెంపు గురించి మార్చ్ లేదా ఏప్రిల్ 2026లో అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

3 /6

చివరిసారిగా జులై 2025 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏను 54 శాతం నుంచి 58 శాతం వరకు పెంచారు. అనంతరం నవంబర్ 2025లో AICPI-IW సూచీ 0.5 పాయింట్లు పెరిగి 148.2కు చేరింది. ముఖ్యంగా గత ఐదు నెలలుగా ఈ సూచీ వరుసగా పెరుగుతుండటం గమనార్హం. నవంబర్ డేటాను ఆధారంగా తీసుకుంటే ప్రస్తుతం డీఏ సుమారు 59.93 శాతానికి చేరినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. అంటే జనవరి 2026 నుంచి డీఏ 60 శాతం దాటే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

4 /6

ఇప్పటికే మొత్తం డీఏ 58 శాతం వద్ద ఉన్న నేపథ్యంలో, డిసెంబర్ 2025కి సంబంధించిన AICPI-IW డేటా అత్యంత కీలకంగా మారింది. డిసెంబర్ నెలలో కూడా ఈ సూచీ పెరిగితే, కేంద్ర ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు వచ్చే వేతనాలు, పెన్షన్లలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉండొచ్చని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.  

5 /6

డీఏ, డీఆర్ ఎలా నిర్ణయిస్తారు అంటే, డీఏ అనేది డియర్నెస్ అలవెన్స్ కాగా, డీఆర్ అనేది డియర్నెస్ రిలీఫ్. డీఏను ఉద్యోగులకు చెల్లిస్తారు, డీఆర్‌ను పెన్షనర్లకు అందిస్తారు. ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాన్ని తట్టుకునేందుకు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి వీటిని సవరించి పెంచుతారు. ద్రవ్యోల్బణం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, డీఏ పెంపు కూడా అంత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ లెక్కలన్నీ AICPI-IW సూచీ ఆధారంగానే ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది.  

6 /6

ఉదాహరణకు..  ప్రస్తుతం డీఏ 58 శాతం ఉందని భావించి, దానిని 5 శాతం పెంచితే మొత్తం డీఏ 63 శాతానికి చేరుతుంది. ఈ డీఏను ఉద్యోగి బేసిక్ వేతనంపై లెక్కిస్తారు. ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ వేతనం రూ. 18,000 అయితే, 63 శాతం డీఏ ప్రకారం నెలకు రూ. 11,340 డీఏగా లభిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని ఏడాదికి 12 నెలల పాటు చెల్లిస్తారు. దీన్ని ఆరు నెలల కాలానికి లెక్కిస్తే సుమారు రూ. 5,670 అవుతుంది. అలా చూస్తే, డీఏ పెంపు వల్ల ఉద్యోగికి నెలకు దాదాపు రూ. 940 వరకు అదనపు లాభం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 2026 నుంచి అమలయ్యే డీఏ పెంపుపై కేంద్ర ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆసక్తి మరింత పెరుగుతోంది. డిసెంబర్ 2025 డేటానే ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.  

8th Pay Commission 8th pay commission new 8th Pay Commission News 8th Pay Commission 2025 8Th Pay Commission Date 8th Pay Commission 2026 8th Pay Commission Hike

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మీ రాశికి అదృష్టం కలిసివస్తుందా? వెంటనే తెలుసుకోండి..!